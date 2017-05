Putaran Perdana Kejurnas Drifting Bakal Hentak Kemayoran

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejuaraan nasional (kejurnas) Super Drift akan kembali digelar di 2017. Putaran pertama rencananya akan berlangsung bersamaan dengan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.



Ketua Pelaksana dan juga Pimpinan Perlombaan, Amroe Wahyudi menjelaskan, kegiatan ini sudah mendapatkan restu dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan dibantu PT Dyandra Promosindo. Rencananya kejurnas drifting akan digelar di tiga kota selama musim balap 2017.

"Super Drift 2017 rencananya akan kita adakan sebanyak tiga putaran. Putaran pertama diadakan di akhir pameran IIMS 6-7 Mei 2017, putaran kedua di Bandung, dan penutup di Yogyakarta," tulis Amroe melalui keterangan resminya.Putaran Pertama kejurnas drifting nantinya akan bertajuk Pertamax Motorsport IIMS Super Drift 2017. Nantinya balap mobil 'ngepot' ini akan dilangsungkan di areal terbuka IIMS 2017 yang berlangsung di JIEexpo Kemayoran Jakarta.Hingga kini sudah tercatat 49 drifter yang siap meramaikan putaran pertama. Peserta tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga dari Bandung, Banten, Yogyakarta, dan Malang.Semuanya akan bertanding dengan beberapa kelas yang berbeda, mulai dari Drift Star, Rookie, dan Profesional. Selain itu adalah juga penghargaan untuk best tapping wall, Best QTT, Juara Nasional Pro, dan Juara Nasional Rookie. Panitia dan penyelenggara menyediakan total hadiah mencapai Rp35 juta.Agar penilaian yang diberikan objektif, penyelenggara menghadirkan juri dari dalam dan luar negeri. Nantinya akan ada Wonder Bro Syahrial dan Ivan Lau dari Malaysia, serta Rhenadi Arington dari Indonesia."Dari sisi drifter mereka sangat antusias menghadapi kejurnas Super Drift. Bahkan mereka sangat berharap kejuaraan ini dapat berjalan dengan baik sampai putaran ketiga," beber Amroe.(UDA)