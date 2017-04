Persiapan IIMS 2017 Rampung, Wapres Jusuf Kalla Bakal Hadir

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 sudah siap diselenggarakan Bahkan untuk seremonial pembukaan nantinya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, dikatakan bakal hadir di sana.



"IIMS 2017 rencananya akan dibuka oleh Jusuf Kalla," ucap Direktur PT Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh, Kamis (6/4/2017) di Anex Building Jakarta.



Bahkan untuk persiapan salah satu pameran otomotif terbesar tersebut sudah mencapai 100 persen. Persiapan sudah mencakup peserta pameran, supporting program, hingga persiapan infrastuktur.

Hingga saat ini tercatat 28 merek baik roda empat dan roda dua ikut serta di pameran kali ini. Roda empat akan diramaikan Audi, BMW, Chevrolet, Datsun, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Renault, Suzuki, Tata, Toyota Volkswagen. Sedangkan roda dua bakal diramaikan Aprilia, BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Kymco, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Bespa, dan Yamaha.Selain dimeriahkan merek-merek otomotif terkemuka, IIMS 2017 juga menghadirkan sejumlah aksesoris otomotif. Bahkan mereka menggandeng Perkumpulan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI)."Konsumen yang datang ke IIMS dapat mencari semua kebutuhan aftermarket kendaraanya dalam suatu area yang telah dibuat oleh PAHAMI dengan nyaman dan lengkap," sambung pria yang akrab disapa Kohen.Tema The Essence of Motorshow juga diejawantahkan secara masif dengan menghadirkan beragam supporting program. Kegiatan yang dihadirkan juga tidak jauh dari nuansa otomotif.Dyandra Promosindo sudah mempersiapkan area test ride dan test drive, sunday morning ride, parade mobil klasik, hingga beberapa aktivitas motorsport. Kemudian disediakan pula kegiatan sosial berupa Road Safety for Children donor darah, IIMS Student Day, dan workshop otomotif Edu Class."Setiap orang dapat mendaftar pada jadwal Edu Class yang tersedia, dan mereka akan mendapatkan fasilitas spesial seperti modul, interaksi dua arah, dan akses menikmati pameran," tambah Kohen.IIMS 2017 dipastikan akan dihelat pada 27 April - 7 Mei 2017 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Pengunjung bisa hadir di pameran ini dengan menebus tiket masih Rp40 ribu (weekdays) dan Rp60 ribu (weekends).(UDA)