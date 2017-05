M4 CS Bakal Hadiah BMW M Award di MotoGP

Metrotvnews.com, Spanyol: BMW Group kembali berpartisipasi di ajang gelaran MotoGP dengan mengadakan BMW M Award pada MotoGP 2017. Tahun ini, BMW M bakal menghadirkan The New BMW M 4 CS yang telah diperkenalkan di sela-sela ajang lomba MotoGP di Jerez, Spanyol.



Sejak 2003, BMW bekerja sama dengan Dorna Sports selaku promotor MotoGP menghadirkan BMW M Award di setiap tahun penyelenggaraannya. Nantinya, rider dengan poin terbanyak di setiap sesi kualifikasi bakal memenangkan kendaraan terbaru dari BMW M.

“Kami sangat senang dan antusias menyambut kesempatan untuk kembali berpartisipasi di ajang olahraga MotoGP sebagai balapan kompetisi paling bergengsi di mata pecinta otomotif. Terlebih dengan dikenalnya Indonesia sebagai salah satu negara dengan basis penggemar MotoGP yang cukup besar di dunia,” ujar Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia.“Fakta bahwa tahun ini merupakan tahun ke-15 BMW untuk berpartisipasi, menunjukkan bahwa BMW M Award telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MotoGP.”Partisipasi BMW di ajang MotoGP 2017 dengan pihak Dorna Sports selaku promotor dari MotoGP merupakan bagian dari komitmen jangka panjang antara kedua belah pihak. Bahkan untuk tipe M, sudah digunakan untuk safety car di setiap penyelenggaraan MotoGP dari tahun 1999.Di perhelatan MotoGP 2017 mereka menyiapkan 6 mobil tipe M. Mulai dari BMW M2, BMW M4 Coupe dan BMW M3 sebagai MotoGP safety car, hingga BMW X5M sebagai kendaraan medis dan BMW M5 sebagai kendaraan operasional.“The New BMW M4 CS bakal menjadi hadiah yang sangat menarik untuk diperebutkan oleh rider-rider terbaik di MotoGP. Mobil ini melambangkan semangat dan juga identitas yang sama dari BMW M dan MotoGP, sebagai sebuah kendaraan sport berperforma tinggi serta menitikberatkan aspek teknologi motorsport yang dinamis dan sporty. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kendaraan ini, kami yakin BMW M4 CS akan memberikan sensasi tak terlupakan bagi pemenang BMW M Award.” tutup Karen.Mobil ini mengusung mesin dengan teknologi M Twin Power Turbo dari mesin enam silinder. Tenaga yang mampu dihasilkannya punmampu menyentuh angka 460 daya kuda dan torsi 600 Nm. Tak heran jika mobil ini mampu mencapai 0-100 km/jam, hanya dalam waktu 3,9 detik.Performa dinamis dari The New BMW M4 CS juga didukung leh beberapa komponen, seperti Active M Differential, transmisi 7-percepatan BMW M Double Clutch Transmission dengan Drivelogic.Transmisi teknologi terbaru ini memungkinkan The New BMW M4 CS untuk melakukan pergantian gigi yang halus dan tanpa gangguan pada aliran tenaga. Namun pada saat yang bersamaan transmisi dengan 7-percepatan memungkinkan putaran mesin tetap rendah dan meminimalkan konsumsi bahan bakar menjadi 8,4 km/l (gabungan) dan emisi CO2 197g/km (gabungan).(UDA)