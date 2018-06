Pertamina Kampanye BBM Berkualitas di Holiday Fun Drive

Jakarta: Membuat konsep unik kampanye produk bahan bakar, kembali ditelurkan Pertamina dalam tema besar Holiday Fun Drive 2018 yang bertepatan dengan momen libur lebaran 2018. Menggandeng GridOto sebagai penggagas utama ide ini, mengusung pengalaman berkendara selama libur lebaran.



Adapun produk bahan bakar yang dikampanyekan Pertamina adalah Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina DEX. Acara ini akan berlangsung selama 10 hari (12 – 21 Juni 2018). Totalnya ada 12 mobil baru pilihan para test driver GridOto yang digunakan untuk berlibur bersama keluarga atau sahabat.

Pertamina meluncurkan moda pembayaran baru berupa kartu My Pertamina.

Aktifitas ini dilakukan sekaligus menguji mobil-mobil yang dipakai. Para tester handal ini akan menjelajah ke beberapa kota tujuan seperti Padang, Ciamis, Semarang, Jogjakarta, Solo, Pacitan hingga ke Surabaya.Tapi tahun ini mereka juga menghadirkan audiens GridOto untuk menjadi bagian di dalamnya. Mekanisme pemilihannya dilakukan melalui sebuah Instagram Photo Competition yang diadakan pada tanggal 6-10 Juni 2018 bertema destinasi liburan menggunakan mobil pilihan.“Tahun ini HFD 2018 hadir dengan melibatkan secara langsung audiens kami untuk merasakan sensasi pengujian mobil-mobil terbaru di momentum libur lebaran yang selalu menjadi arena pengujian yang berat bagi kendaraan. Kondisi perjalanan dan pengujian yang ekstrem ini menuntut bahan bakar yang memiliki kualitas bagus,” papar Editor in Chief GridOto, Billy Riestianto saat seremoni acara di SPBU COCO Pertamina Lenteng Agung pada Selasa (12/6/2018).Sepakat dengan apa yang diungkapkan Billy, Pertamina juga siap memenuhi kebutuhan mudik dengan tiga jenis BBM berkualitas yang mereka telurkan di atas.Selain terdapat di SPBU Pertamina, Pertamina juga telah menyediakan Kiosk Pertamax yang merupakan gerai khusus yang dibuat untuk menyediakan produk BBM nonsubsidi. BBM ini disediakan dalam bentuk kemasan maupun dispenser sederhana di 63 titik sepanjang jalur mudik.Daftar mobil yang digunakan di sesi uji coba ini:1. Delapan mobil berbahan bakar PertamaxChevrolet Trax, Toyota Rush, Datsun Cross, Mitsubishi Xpander, Suzuki SX4, Suzuki All New Ertiga, Daihatsu Great New Xenia, Mitsubishi Delica.2. Dua mobil berbahan bakar Pertamax TurboBMW X3, Mazda CX-5 Elite3. Dua mobil berbahan bakar Pertamax DEXHyundai H-1, Mitsubishi Triton Exceed(UDA)