All New Suzuki Ertiga Bakal Dirakit di Indonesia

Jakarta: Suzuki baru saja memperkenalkan untuk pertama kali di dunia All New Ertiga. Bahkan diketahui pula bahwa mobil ini akan dirakit di Indonesia.



Seperti yang diketahui, kalau basis produksi Ertiga ada di Indonesia dan India. Tetapi untuk All New Ertiga ini akan dirakit di pabrik yang berada di Cikarang, Bekasi, Indonesia.

Memang basis produksi Ertiga itu ada di Indonesia dan India. Tapi kalau world premier yang ini dilakukan di Indonesia tentunya. Ini pertama kali dan dibuat di sini," jelas 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Dony Saputra, Kamis (19/4/2018) di sela-sela IIMS 2018.Tidak sampai disitu saja, pria energik ini juga mengakui kalau kandungan komponen lokalnya sudah mencapai 84 persen. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depannya kandungan komponen lokal akan mencapai 100 persen.Suzuki Indonesia memang sudah cukup lama memasarkan Ertiga. Bahkan sejak 2012, Ertiga yang dipasarkan di Indonesia merupakan hasil rakitan Pabrik Suzuki di Cikarang.Sayangnya Suzuki masih menutup rapat mengenai harga All New Ertiga. Meski begitu, mereka optimis bahwa rival Honda Mobilio, Wuling Confero, dan Mitsubishi Xpander ini bisa memasok 60 persen penjualan Suzuki di Indonesia.(UDA)