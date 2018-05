Sama-Sama Baru, Pilih All New Ertiga atau Xpander?

Jakarta: Suzuki lewat All New Ertiga memanaskan persaingan Low MPV, setelah sebelumnya segmen ini kehadiran Mitsubishi Xpander. Sang pemain baru segmen ini yang langsung sukses mencuri perhatian.



Di segmennya, kedua mobil ini jadi model yang paling segar. Xpander rilis pertengahan 2017 lalu, dan All New Ertiga pada bulan April kemarin. Jika Anda bingung mana yang lebih baik di antara keduanya, kami bandingkan untuk Anda.



Dimensi

Secara ukuran, Xpander lebih besar dari All New Ertiga. Ukurannya 4.475 mm x 1.750 mm x 1.700 mm berbanding 4.395 mm x 1.735 mm x 1.690 mm. Jelas dimensi ini berdampak pada kelegaan ruang kabin, meski Suzuki sendiri sudah merombak, dan menyebut mobil mereka lebih lega dari versi sebelumnya.

Eksterior kedua mobil ini berbeda. All New Ertiga tetap tampil ringkas dengan postur yang terlihat rendah layaknya generasi sebelumnya. Sedangkan Xpander menawarkan postur gagah, yang memadukan MPV dan SUV. Jelas keduanya menawarkan sensasi berkendara yang berbeda.Interior keduanya sama-sama mewah. Dilengkapi panel kayu di bagian dashboard dan pintu. Kesan premium khas mobil kelas atas bisa Anda dapatkan di mobil Low MPV. Untuk Xpander, desain dashboard punya jahitan, meski palsu, tetap berkesan mahal karena rapi.All New Ertiga menyematkan Dual SRS Airbag, hill hold control, ESP (electronic stability program), ABS (anti-lock brake system), EBD (electronic brake force distribution) dan ISOFIX untuk balita.Sementara Xpander hadir dengan dual SRS airbag, hill start assist, ASC (active stability control), ABS (anti-lock brake system), pendeteksi pejalan kaki, ESS (emergency stop signal) serta ISOFIX.All New Ertiga dibanderol mulai dari Rp193 juta untuk tipe terendah GA dan Rp238,5 juta untuk tipe tertinggi GX ESP A/T. Sedangkan Xpander mulai dari Rp194,1 juta untuk tipe terendah GLX M/T dan termahal Ultimate A/T Rp250,4 juta. Harga on the road Jakarta.Untuk Anda yang menginginkan sensasi berkendara ala sedan bisa memilih All New Ertiga. Jika Anda suka ketangguhan sebuah SUV bisa memilih Xpander. Tapi ingat, Xpander masih inden cukup lama sedangkan Ertiga diklaim lebih cepat.(UDA)