Mitsubishi Stop Impor Mirage

Jakarta: Mitsubishi Indonesia ternyata sudah menghentikan impor Mirage. Diketahui kalau merek berlogo tiga berlian ini ingin fokus ke pasar lain yang lebih gemuk.



Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro, menjelaskan mereka sudah tidak memasukan rival Suzuki Ignis dan Honda Brio ini per semester kedua 2018. Selama ini Mirage di impor langsung dari Thailand.

"Belum ada rencana produk baru. Masih ada sedikit di pasar. Mirage itu impor, dan kami sudah tidak impor lagi," kata Irwan Kuncoro di Sport Stube Jakara.Geng Pulogadung ini juga mengakui kalau pasar citycar sedang turun. Sehingga akan mengalihkan fokusnya ke pasar-pasar gemuk tanah air."Citycar trennya menurun. Jadi wajar jika kami fokus ke pasar yang lebih prospek dengan pertumbuhan yang positif.""Citycar menurun tidak lepas dari LCGC. Saat LCGC citycar 'meledak', tapi tergantikan model 7-seater. Jadi bicara value, konsumen pilih yang lebih value for money," sambungnya.Mengacu wholesale data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada semester I 2018, Mitsubihsi Mirage hanya 259 unit, padahal periode sebelumnya sampai 1.076 unit.(UDA)