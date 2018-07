Usai Lebaran, City Car Bekas Diprediksi Menggeliat

Jakarta: Usai libur panjang diprediksi akan kembali mempengaruhi penjualan mobil bekas. Bahkan penjualan mobil bekas di segmen city car akan kembali ramai mengingat bertepatan dengan momen masuk anak sekolah.



Business Development Manager PT Suzuki Indomobil Sales, Hendro Kaligis, menjelaskan data riset mereka menunjukan city car memiliki kontribusi yang besar di pasar mobil bekas. Bahkan diperkirakan angka ini akan meningkat usai libur panjang Idulfitri.

"Kontribusi penjualan mobil bekas khususnya city car di Suzuki Auto Value sangat signifikan. Bahkan pada Juni kontribusi citycar mencapai 44 persen dari total penjualan. Bahkan di bulan sebelumnya, kontribusinya mencapai 50 persen untuk wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang," ujarnya melalui keterangan resminya.Menurutnya ada beberapa hal yang membuat citycar akan meningkat. Mulai dari mobil dengan konsumsi bahan bakar yang irit, lincah untuk keperluan di dalam kota, harga terjangkau, dan kualitas yang terjamin.Selain itu momentum anak-anak mulai masuk sekolah juga turut andil. Bahkan mereka mengklaim dalam sepekan ini sudah menerima beberapa permintaan mobil bekas untuk Karimun Wagon R dan Swift.Memanfaatkan momen ini, Suzuki juga menggelontorkan program Be Cool Back to School. Melalui program ini, konsumen bisa memiliki citycar Suzuki hanya dengan angsuran mulai dari Rp30 ribu per hari.(UDA)