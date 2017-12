Mitsubishi Fuso Optimis Kuasai 46% Segmen Kendaraan Komersial

Jakarta: Akhir 2017 bisa dibilang tinggal beberapa hari lagi. Meski demikian, Mitsubishi Fuso tetap optimis dapat menguasai 46 persen pangsa pasar kendaraan komersial. Menurut data dari Mitsubishi Fuso, per Oktober 2017 sudah menguasai pangsa pasar 45 persen atau sekitar 33.497 unit.



Sedangkan hingga akhir tahun ini mereka masih membutuhkan satu persen untuk mencapai target yang ditetapkan.



Tentu saja target ini cukup realistis mengingat data yang dikumpulkan oleh pabrikan truk asal Jepang ini masih per Oktober 2017. Sehingga masih ada dua bulan yang tersisa untuk meningkatkan pangsa pasar mereka.

Director of Sales and Marketing Division of PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Duljatmono, menjelaskan strategi mereka untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menambah jaringan dealer. Sasarannya bukan lagi di kota-kota besar, namun juga di daerah-daerah di tingkat kabupaten."Diharapkan penetrasi Mitsubishi FUSO akan semakin meluas sehingga diharapkan dapat memperkuat pangsa pasar nasional yang ditargetkan mendominasi hingga 46 persen sampai dengan akhir 2017," jelas Duljatmono melalui keterangan resminya.Seperti contoh baru-baru ini yakni pembangunan dealer baru di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bermitra dengan PT Srikandi Diamond Indah Motors. Tidak tanggung-tanggung, dealer berstatus 3S (sales, service, spare part) dibangun di atas lahan yang terletak di Jalan Sukowati No.230A Bojonegoro.“Melalui diler yang tersebar di seluruh Indnonesia, KTB berharap konsumen dapat merasakan tiga komponen kunci layanan Mitsubishi Fuso yaitu zero down time, customer business consultant, dan best life cycle value.” jelas Duljatmono.(UDA)