Honda Civic Hatchback Turbo Kawal Balap ISSOM

Metrotvnews.com, Sentul: Indonesian Sentul Series Of Motorsport (ISSOM) 2017 diramaikan oleh Honda Civic Hatchback Turbo. Namun kehadirannya bukan untuk balap, melainkan sebagai kendaraan official dari ajang balap mobil tersebut.



Kehadiran dua Honda Civic Hatchback Turbo di ajang ISSOM 2017 sekaligus menggantikan model lainnya, yaitu Honda CR-Z yang sebelumnya digunakan sebagai Fast Doctor dan COC.

“Dengan karakter agresif dan performa mesin yang sporty, Honda Civic Hatchback Turbo kami nilai mampu menjalankan peran sebagai mobil resmi ajang balap bergengsi ini,” ungkap Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy, dalm keterangan resminya.Sebagai safety car, mobil hatchback tersebut akan mengawal jalannya warm up lap dan ketika balapan dalam kondisi bendera kuning. Sedangkan fast doctor akan muncul saat keaadaan darurat seperti kecelakaan di dalam lintasan balap.Honda Civic Hatchback dibekali mesin 1.5L VTEC Turbo, yang sanggup menghentakan tenaga maksimal 173 PS pada 5.500 rpm dan torsi maksimal 22,4 kg.m pada 5.500 rpm. Sementara transmisi CVT dengan Earth Dreams Technology disbut menghasilkan keseimbangan antara mesin yang responsif dari putaran rendah dan bertenaga di putaran tinggi.Sebagai mobil official ISSOM, Civic Hatchback juga mempunyai fitur keselamatan seperti struktur rangka bodi Honda G-Force Control Technology (G-CON) + ACETM with Side Impact Beam, fitur ABS + EBD & BA, Brake Override System, Vehicle Stability Assist (VSA), Hill Start Assist (HSA), Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, Emergency Stop Signal, 6 Airbags, hingga Pretensioner with Load Limiter Seatbelt.“Kehadiran Civic Hatchback sekaligus semakin menegaskan tradisi mobil Honda yang lekat dengan ajang balap serta komitmen untuk mendukung kemajuan olahraga balap di Indonesia,” tutup Jonfis.(UDA)