Profil Suzuki Ignis, Mini SUV yang Tampil Kompak

Metrotvnews.com, Jakarta: Suzuki Indonesia akhirnya meluncurkan Ignis sebagai salah satu lini produk andalan mereka. Mobil ini dikembangkan dengan tema Urban SUV, namun tetap compact dan lincah.



"Ignis adalah jenis baru di SUV untuk konsumen di Indonesia. Kami menghadirkan mobil bergaya SUV namun tetap mengedepankan kelincahan untuk mobilitas perkotaan," ujar Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), S Sugiyama, Senin (17/4/2017) di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta.



Kelincahan ini didapat dari dimensinya yang terbilang ringkas, dengan panjang 3.700 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.595 mm, serta ground clearance mencapai 180 mm. Kemudian mobil ini juga mengusung sasis baru Suzuki, yakni Heartect yang di klaim memiliki bobot lebih ringan 30 kilogram dibandingkan sasis biasanya.

Sebagai dapur pacunya, Ignis menggunakan mesin K12M 1.197 cc 4-silinder DOHC bertenaga 81,8 daya kuda di putaran 6.000 rpm dan torsi 113 Nm di putaran 4.200 rpm. Suzuki mengklaim mesin K12M ini memiliki konsumsi bahan bakar mencapai 23,64 kilometer per liter.Sedangkan untuk transmisinya terdapat dua pilihan. Konsumen bisa memilih transmisi lima percepatan manual di seri GL dan GX, atau transmisi otomatis auto gear shift (AGS)."Meski tenaganya hanya 81,8 daya kuda, namun tenaganya ini sudah lebih cukup. Apalagi didukung oleh sasis Heartect terbaru, weight to power ratio sudah cukup," ujar 4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra, dikesempatan yang sama.Berbicara soal fitur keamanan, Ignis sudah dilengkapi dengan dual SSTS airbag, anti-lock braking system (ABS) + brake assist (BA), ISOFIX, dan sabuk pengaman dengan pretensioner dan force limter. Sedangkan untuk versi GX sudah dilengkapi dengan keyless entry dan immobilizer.Menilik eksteriornya, Ignis tampil dengan desain body SUV yang boxy. Kemudian untuk mempertegas kesan sporty, mobil produksi India ini dibekali dengan bumper dengan desain yang gendut, lampu LED Projector dan DRL, Foglamps, grill kotak tipis, over fender, pelek palang 15 inci, roof rails, dan fender garnish.Kemudian interiornya masih dengan nuansa jok bahan fabrik hitam dengan kombinasi putih di bagian dashboard. Kemudian untuk sektor entertainment dibekali dengan head unit 2din berkoneksi bluetooth.Uniknya di semua varian Ignis dilengkapi dengan climate control dan heater. Lalu, lingkar kemudi tipe tertinggi juga sudah dilengkapi dengan steering wheel control dan tombol bluetooth.Secara keseluruh Ignis dihadirkan dalam varian GL dan GX. Varian GL hanya dibekali dengan enam pilihan warna yakni Silky Silver, Arctic White Pearl, Midnight Bleack Pearl, Uptown Red Pearl, Tinsel Blue Pearl Metallic, dan Glistering Grey Metallic. Kemudian untuk varian GS ketambahan warna Dual Tone Tinsel Blue Pearl & Midnight Black Pearl dan Dual-Tone Tinsel Blue Pearl & Arctic White Pearl.Jika menilik dimensi dan mesin, Ignis bersaing dengan Honda Brio, Daihatsu Ayla, Toyota Agya, atau Mitsubishi Mirage. Namun jika menilik desainnya, Ignis melenggang sendiri tanpa lawan di Indonesia.GL M/T: Rp139,5 jutaGX M/T: Rp159,5 jutaGX A/T: Rp169,5 juta(UDA)