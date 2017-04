Mercedes-Benz E-Class Rakitan Wanaherang, Sarat Fitur Cerdas

Metrotvnews.com, Jakarta: Mercedes-Benz akhirnya resmi mendistribusikan E-Class versi rakitan lokal yang merea lakukan di Wanaherang, Jawa Barat. Tapi untuk urusan fitur-fitur terbaik, mobil ini menawarkan semua hal yang terbaik dan terbaru milik Mercedes, sehingga diklaim jadi sedan tercerdas di line-up mereka saat ini.



Berbagai teknologi mutakhir tersebut memungkinkan tingkat keamanan dan kenyamanan mengemudi yang lebih tinggi serta menampilkan sebuah dimensi baru dalam bantuan bagi pengemudi.

Dibandingkan dengan pendahulunya, panjang sumbu roda bertambah 65 milimeter yaitu jadi 2.939 mm dari 2.874 mm. Namun panjang total bodi hanya bertambah 43 milimeter yaitu jadi 4.923 mm dari sebelumnya 4.880 mm. Penambahan dimensi terutama dilakukan untuk kenyamanan dalam kabin.Dasar karakteristik pengendalian kendaraan yang gesit datang dari peningkatan lebar track (lebih lebar 20 milimeter di bagian depan, dan 7 milimeter di bagian belakang kendaraan). Dengan sedikit pengecualian, kapasitas bagasi sangat baik yang dimiliki model E-Class sebelumnya tetap dipertahankan.Desain eksteriorE-Class terbaru secara jelas menampilkan bagian depan kendaraan yang gagah dan menawarkan tampilan berbeda untuk setiap lini desain dan peralatan. Model Avantgarde Line dan AMG Line dapat secara mudah diidentifikasi lewat grille radiator sports dengan bintang besar Mercedes terletak di pusatnya.Desain InteriorInterior E-Class terbaru mewujudkan sebuah sintesis antara emosi dan kecerdasan. Fitur paling mutakhir adalah dua layar beresolusi tinggi generasi terbaru, masing-masing dengan lebar diagonal layar sebesar 12.3 inci (31.2 cm) – yang merupakan sebuah fitur unik pada segmen kendaraan ini.Berfungsi sebagai klaster instrumen, kokpit berlayar lebar ini berisikan sebuah layar besar dengan instrumen virtual yang berada tepat pada visi langsung sang pengemudi serta sebuah layar sentral di atas konsol tengah. Pengemudi dapat memilih tiga tampilan gaya yang berbeda untuk klaster instrumen berlayar lebar tersebut: “Classic”, “Sport” dan “Progressive”.Paling luar biasa adalah konfigurasi warna lampu kabin bisa disesuaikan dengan keinginan hati. Terdapat 64 konfigurasi warna yang bisa disesuaikan.Generasi mesin terbaruSaat peluncuran, E-Class yang dirakit secara lokal akan tersedia dalam pilihan dua mesin bensin empat silinder. Mesin dua liter E 250 with Avantgarde Line mampu menghasilkan 211 hp E 300 punya gaya AMG Line adalah sebesar 245 hp dengan torsi 370 newton meter.Semua mesin pada E-Class terbaru dilengkapi dengan fungsi ECO start/stop. Mesin bensin telah memenuhi persyaratan standar 6 emisi yang ditetapkan Uni Eropa.Transmisi Otomatis 9-SpeedSemua model dilengkapi dengan transmisi otomatis nine-speed 9G-TRONIC sebagai standar. Transmisi ini memungkinkan perpindahan gigi secara cepat dan memungkinkan putaran mesin yang rendah, yang memiliki efek baik pada tingkat efisiensi dan kebisingan kendaraan.Melawan anginKinerja aerodinamis merupakan salah satu alasan di balik tingkat efisiensi luar biasa yang dimiliki E-Class terbaru. Di sini E-Class menaikkan tolak ukur dengan memecahkan rekor koefisien hambatan (nilai Cd) yaitu sebesar 0.23. Untuk mencapai hal ini, para ahli aerodinamis Mercedes-Benz mengoptimalkan sejumlah detail dan menerapkan ide-ide baru. Teknologi aerodinamis mutakhir juga meminimalkan kebisingan angin dan memastikan E-Class terbaru ini bekerja jauh lebih tenang dibandingkan beberapa model kelas mewah.Harga E-Class rakitan lokal terbaruE-Class terbaru tersedia mulai dengan harga Rp1.129.000.000 (off-the-road) untuk E 250 with Avantgarde Line. E 300 with AMG Line dibanderol dengan Rp1.329.000.000 (off-the-road). E-Class terbaru kini telah tersedia di berbagai dealer resmi Mercedes-Benz.(UDA)