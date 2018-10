Honda Serahkan 200 Unit All New Brio

Jakarta: All New Honda Brio yang beberapa bulan lalu diluncurkan untuk pasar Indonesia, hari ini Sabtu (13/10/2018) resmi diserahkan kepada 200 konsumen pertamanya. Proses penyerahan mobil yang world premiere di ajang pameran otomotif nasional itu, dilakukan dengan sangat meriah.



Generasi kedua dari mobil berdimensi kecil ini sejak pertama kali dijual Agustus 2012 itu, kini memiliki dimensi yang lebih panjang. Hal ini pun dinilai menjadi peningkatan yang dilakukan Honda, mengingat banyak yang mengeluhkan kapasitas angkut mobil yang juga masuk di kelas low cost green car itu.

"Kami sangat senang lantaran mobil ini masih menjadi pilihan banyak kaum muda dan generasi masa kini. Terima kasih juga kepada konsumen yang dengan setia menunggu kedatangan mobil ini. Kami melakukan banyak ubahan di mobil ini sehingga kapasitas ruang kabin kini lebih lega dan bisa mewadahi permintaan konsumen akan mobil kecil yang bisa memuat banyak barang bawaan," klaim Marketing After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy.Jika melihat perkembangan pasar otomotif saat ini, Brio adalah salah satu model mobil yang memiliki nilai tinggi dalam berbagai hal buat konsumen. Bukan hanya soal fitur dan konsumsi bahan bakar, namun model yang banyak disukai ini, membuat nilai jual kembalinya juga jadi tinggi.Jonfis melanjutkan bahwa harga jual yang mereka tetapkan untuk Brio, sudah pas dengan semua kelebihan dan keistimewaan yang mereka berikan. Bahkan brand dengan logo H tegak itu memberlakukan layanan purna jual yang biasanya ditawarkan untuk mobil-mobil berjenis premium."Khusus untuk konsumen All New Brio, kami berikan layanan purna jual seperti mobil-mobil premium. Mengingat mereka biasanya pembeli mobil pertama, atau istri dan anak-anak generasi sekarang yang memang ogah repot. Jadi penting untuk membuat mereka lebih terkesan."Penyerahan ini, juga menjadi penanda bahwa mereka akan mulai mendistribusikan mobil-mobil pesanan ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat mobil ini juga sudah menuai jumlah inden yang cukup tinggi. Dari keterangan yang diungkapkan Jonfis, mereka menargetkan sebanyak 4.000 unit mobil akan laris setiap bulannya dari All New Brio.Di kelas city car, mobil ini menghadapi rivalnya seperti MItsubishi Mirage, Toyota Etios, NIssan March, Hyundai i10 hingga Kia Picanto. Sementara di segmen LCGC, mobil ini berhadapan langsung dengan Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Suzuki Wagon R,(UDA)