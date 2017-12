Penjualan Mitsubishi Triton dan Pajero Sport Dominan di Kalteng

Palangka Raya: Penjualan mobil komersial ringan Mitsubishi di Kalimantan Tengah, didominasi oleh model Triton 4x4. Mobil ini berkontribusi sebesar 72,2 persen untuk penjualan Mitsubishi di pusat Kalimantan itu. Sedangkan Pajero Sport berkontribusi sebesar 45 persen dalam penjualan kendaraan penumpang merek Jepang itu.



Kedua tipe ini, memang sudah jadi andalan Mitsubishi dalam beberapa tahun perjalanan mereka untuk pasar nasional. Tapi tentunya untuk bisa berkompetisi di pasar yang lebih gemuk, mereka pun menciptakan produk di pasar gemuk.

Yaitu segmen low multi purposes vehicle (MPV) yang selama ini didominasi oleh Toyota Avanza lalu Suzuki Ertiga dan Honda Mobilio dengan produk terbaru mereka. Tentunya harapan mereka bisa menggenjot penjualan yang selama ini stagnan di angka belasan ribu unit per tahun saja."Penjualan tipe mobil komersial ringan di Kalimantan Tengah ini, sekitar 70 persen. Kemudian untuk segmen mobil penumpang seperi mid SUV, Pajero Sport jadi andalan kami dengan share market sebesar 45 persen. Tapi dengan adanya Xpander, kami berharap bisa memberikan kontribusi besar penjualan merek kami di wilayah tersebut," klaim Direktur Divisi Sales & Marketing PT MItsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro, keterangan resminya.Untuk mendukung ambisi besar merek tersebut, Irwan menegaskan bahwa penting membangun basis kuat seperti jaringan penjualan dengan fasilitas 'mewah' di wilayah tersebut. Mengingat Palangka Raya merupakan daerah dengan potensi perkembangan yang cukup besar. Apalagi terdapat isu pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah ini."Kami tidak menutup mata, bahwa segmen low MPV masih jadi favorit masyarakat Indonesia saat ini. Fakta itu pula yang membuat kami sangat optimis bisa meningkatkan penjualan di 2018. Dengan mempercepat proses produksi dan menambah kapasitas produksi bulanan. Yaitu dari sekitar 5.000 unit per bulan jadi sekitar 7.000 unit per bulan."Sekadar informasi, bahwa varian Xpander yang paling banyak diminati adalah versi tertinggi. Sehingga Mitsubishi memberikan keistimewaan untuk angka produksinya. Apalagi angka inden mobil tersebut juga semakin tinggi.Meski kondisinya demikian, Mitsubishi dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya menegaskan bahwa segmen yang sudah memperkuat penjualan mereka selama ini, akan tetap mereka perhatikan dengan baik. Termasuk strategi penjualan, hingga strategi purna jualnya.(UDA)