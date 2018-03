Nissan Siap Jual New Leaf di 7 Negara Asia & Oceania

Singapura: Besarnya komitmen Nissan terhadap elektrifikasi, akhirnya sampai ke pasar Asia dan Oceania. Wujudnya bisa terlihat dari langkah mereka untuk mulai memasarkan New Leaf di tujuh pasar di Asia dan Oceania pada tahun fiskal mendatang.



Mobil ramah lingkungan ini bakal diluncurkan dan dijual di Australia, Hong Kong, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan dan Thailand. Sementara untuk pasar Indonesia dan Filipina, Nissan masih mempelajari sampai di mana komitmen kendaraan tanpa emisi di dua negara tersebut.

Regional Senior Vice President Nissan Motor Co. Ltd, Yutaka Sanada, menyatakan bahwa mereka sedang mengupayakan agar generasi baru mobil listrik yang diklaim 'terlaris di dunia’ ini, dapat tersedia secara luas. Lantaran mobil ini merupakan ikon Nissan Intelligent Mobility. Yaitu visi untuk dunia yang lebih baik, melalui inovasi tentang bagaimana mobil masa depan dikendarai, ditenagai dan terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya.“Mobil ini merupakan mobil listrik 100 persen dan paling mudah untuk diakses. Peluncuran yang nantinya dilakukan di banyak negara Asia dan Oseania ini merupakan wujud komitmen kami untuk menghadirkan mobilitas masa depan dalam waktu singkat,” klaim Yutaka di Marina Bay Sands, Sngapura hari ini, Selasa (6/2/2018).Sedangkan untuk pasar nasional (Indonesia) dan Filipina, Sanada menyatakan sedang mempelajari pasarnya menjelang fase peluncuran generasi terbaru Leaf. Acara yang diadakan selama tiga hari ini mempertemukan para pemangku kepentingan dengan sejumlah pakar. Terutama untuk mendiskusikan masa depan berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui kendaraan listrik.Penyelenggaraan acara ini tentu menmuat pesan mendalam tentang potensi pasar mobil listrik di Asia Tenggara yang bertumbuh pesat. Apalagi berdasarkan hasil studi yang dilakukan Frost & Sullivan hari ini di acara yang sama, mobil listrik Nissan sudah terjual lebih dari 300.000 unit di dunia sejak model pertamanya (2010).Nissan memperkenalkan generasi kedua mobil yang memanfaatkan teknologi terbaru itu pada September 2017. Teknologi cerdas yang mereka tawarkan kali ini adalah e-Pedal, yang memungkinkan berkendara hanya dengan satu pedal.Sekadar informasi, New Leaf hadir dengan daya dan jangkauan yang lebih baik ditambah peningkatan di sisi kenyamanan. Daya listrik kendaraan ini memiliki output 110 kW dan torsi 320 nM, dirancang untuk memberikan akselerasi dan kenyamanan berkendara yang lebih baik.(UDA)