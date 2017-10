Merasakan Driving Performance KIA All New Sportage

Metrotvnews.com, Jakarta: Peluncuran tiga produk anyar Kia untuk pasar nasional di ajang pameran otomotif nasional membuat kami penasaran unntuk menjajal mobil-mobil tersebut. Apalagi Kia sekarang memang punya driving performance serta desain yang sangat menawan.



Kali ini mereka mengajak Metrotvnews.com untuk menjajal tiga produk terbaru mereka yaitu All New Rio, All New Sportage dan Grand Sedona acara KIA Media Drive, yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/10/2017).

Dari ketiga produk pabrikan Korea itu, All New Sportage adalah mobil kedua yang kami rasakan. Sebagai gambaran awal, proses pengetesan ini dibagi per grup 3 orang per mobil, dengan jarak tempuh yang tergolong pendek dan hanya dalam waktu yang singkat. Namun itu dirasa cukup memberikan gambaran bagi Anda yang ingin membeli sebuah mobil baru.Kita mulai dari bagian eksterior. Sebagai generasi keempat, sport utility vihicle (SUV) All New Sportage terlihat lebih fresh dan boxy dibanding model sebelumnya, sehingga membuat tampilan SUV premium yang menerapkan konsep Progresive Design terlihat lebih modern dan futuristik. Termasuk penggunaan lampu LED di bagian depan dan belakang.Di sisi interior, All New Sportage punya penampilan yang mewah, kesan itu dirasa ketika pertama kali masuk dalam kabin. Menurut KIA, itu berkat peggunaan soft-touch material, baik bahan kain maupun kulit.Sementara untuk fitur dilengkapi dengan airbags, ISOFIX child-seat thether and anchor, Autonomous Emergency Braking, Blind Spot Detection, Vehicle Stability Management, Electronic Stability Control, Lane Departure Warning System, Padle shif dan Sunroof.All New Sportage juga punya fitur yang disebut Telescopic Steering Wheel (TSW) di bagian kemudi. Fungsinya untuk mengatur posisi setir sesuai tinggi rendahnya lingkar kemudi. Sementara pada bagian suspensi dirasa cukup baik.Beralih ke sektor dapur pacu. All New Sportage dibekali dengan mesin NU 2.0 MPI Gasoline yang memiliki kapasitas mesin hingga 1.999cc. Dikatakan KIA, mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga yang gahar, yaitu mampu mencapai maksimal power hingga 158 tenaga kuda putaran ke 6.200 rpm dan mampu mencapai puncak torsi hingga 19,6 Kg-m setiap putaran ke 4.000 rpm. Ketika dicoba, tenaga yang dihasilkan terasa cukup responsif dan tidak loyo.Menarik, SUV All New Sportage punya setup kaki-kaki yang dirasa cukup baik dan dapat acungan jempol. Saat dikendarai, suspensinya terasa nyaman dan mampu meredam ketika melewati kondisi jalan tanah yang bergelombang.Jika melihat spesifikasinya, wajar jika pabrikan asal negeri Ginseng itu membanderol SUV premumnya seharga Rp425 jutaan. Namun dapat dipastikan jika All New Sportage tidak bakal melenggang sendirin, karena harus berhadapan dengan SUV lainnya, seperti Honda CR-V, Mazda CX-5 dan Hyundai Tucson.(UDA)