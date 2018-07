Wuling Catatkan Peningkatan Penjualan Setahun di Indonesia

Cikarang: Wuling Motors (Wuling) genap beroperasi satu tahun di industri otomotif Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, pabrikan mobil asal Tiongkok ini mencatatkan peningkatan penjualan setiap bulan.



President Wuling Motors Xu Feiyun mengapresiasi konsumen yang telah mempercayai Wuling. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk memajukan pasar otomotif Tanah Air.

"Terima kasih pelanggan setia Wuling, itulah hal utama yang kami sampaikan dalam rangka merayakan satu tahun Wuling di Indonesia. Kami mengapresiasi sebesar-besarnya atas dukungan konsumen yang telah menemani perjalanan Wuling dari awal," ujar Xu, dalam keterangan tertulisnya.Dalam kurun waktu setahun, Wuling berkembang pesat dengan menorehkan angka penjualan wholesales sebesar 13.170 unit kendaraan dari periode Agustus 2017 hingga Juni 2018. Torehan itu akan terus bertambah setiap bulannya.Melalui pencapaian tersebut, Wuling masuk ke dalam jajaran Top 10 Brands untuk jumlah penjualan kendaraan di Indonesia.Untuk menghadirkan layanan purnajual yang prima, Wuling telah memiliki 71 dealer resmi yang akan terus berkembang hingga 80 outlet di seluruh penjuru Nusantara sepanjang 2018.Lini produk Wuling pun turut memperoleh sambutan yang hangat. Seri Confero, MPV yang mengusung tagline Real Spacious Family MPV, berhasil meraih berbagai penghargaan. Mulai dari Indonesian Car of The Year 2017 dalam kategori Small MPV versi majalah mobilmotor, dan Rookie of The Year Otomotif Award 2018 dari Tabloid Otomotif."Seluruh dukungan, pencapaian, dan penghargaan yang telah kami terima tentunya semakin memacu kami untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Wuling akan terus berkembang bersama masyarakat Indonesia, dan mempertahankan kinerja yang prima untuk tahun-tahun mendatang," ucap Xu.Untuk diketahui, perjalanan Wuling dimulai dengan peletakan batu pertama di areal seluas 60 hektare (ha) di Greenland International Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat pada Agustus 2015.Pada 11 Juli 2017, fasilitas yang terdiri atas 30 ha pabrik, dan 30 ha supplier park ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Total pabrik yang memproduksi seri Confero dan Cortez ini menyediakan lebih dari 3.000 lapangan kerja.(ROS)