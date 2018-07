Rutin Lakukan Perawatan Mobil agar Siap Dipakai Harian

Jakarta: Melakukan perawatan mobil secara berkala dan menyeluruh sangat dianjurkan, agar mobil selalu dalam kondisi prima dan memiliki performa yang dapat diandalkan setiap saat, serta nyaman saat dikendarai.



Terlebih mobil yang Anda gunakan memiliki jam terbang yang tinggi, apalagi dalam penggunaan harian harus menghadapi kemacetan panjang.

"Jangan sampai saat digunakan untuk harian mesin mobil Anda mengalami panas sehingga mogok, atau ada komponen yang sudah aus atau habis masa pakainya sehingga harus diganti," beber Mislam mekanik yang praktek di bengkel Speed Shop di bilangan Bekasi Timur, saat berbincang dengan Medcom.id, beberapa waktu lalu.Lalu apa saja yang harus dilakukan agar mobil siap dipakai harian dan tidak menyusahkan di jalan?."Perlakukan mobil layaknya menjaga kondisi badan kita sendiri, hal ini bisa dilakukan dengan servis ringan rutin seperti tune up. Cara ini cukup untuk mengembalikan kondisi mesin kembali prima," tambah Mislam.Lebih lanjut Mislam menjelaskan, tune up merupakan servis ringan standar yang umum dalam perawatan mobil, yang mencakup beberapa pengecekan. Di antaranya penyetelan klep, pengecekan pengapian, cek filter udara, filter bensin, throttle body, pemeriksaan busi dan oli."Untuk standar mobil dalam kondisi normal, servis tune up sudah cukup. Mungkin tambahan perbaikan pada penggantian spare part yang sudah tidak layak atau kerusakan akibat usia pakai," tutupnya.(UDA)