Seberapa Siap Nissan Recoki Segmen SUV dengan Terra?

Jakarta: Nissan kembali menegaskan rencananya untuk meramaikan pasar full size sport utility vihicle (SUV) di Indonesia. Yakni dengan memboyong New Terra yang dijadwalkan hadir pada tahun fiskal 2018. Hal itu ditegaskan President Director Nissan Motor Indonesia, Eiichi Koito, dengan mengatakan kehadiran New Terra nanti bakal menjadi kejutan bagi industri otomotif tanah air.



Belum diketahui apakah nantinya New Terra akan hadir dengan mesin bensin ataupun diesel, termasuk sistem penggerak 4x2 dan 4x4. Namun Koito mengklaim, New Terra bakal meluncur dengan kemampuan offroad yang tangguh serta nyaman, dengan tampilan body yang lebih boxy.

"Segmen ini terus bertumbuh, New Terra akan menjadi SUV premium andalan Nissan Indonesia. Kami baru ikut meramaikan sekarang, karena masalah pengembangan dan pasar yang semakin kompotitif," kata Koito kepada Medcom.id di Jakarta, Rabu (6/6/2018).Belum banyak yang dibocorkan bos Nissan ini, namun Koito memastikan New Terra bakal dilengkapi dengan safety features sehingga aman untuk digunakan di medan off road maupun on road, menggunakan sasis ladder frame dan berkapasitas tujuh penumpang."New Terra diharap bisa melanjutkan kesuksesan Terano, namun dengan pengalaman berkendara yang berbeda dan lebih nyaman," tamba Koito.Jika memang terbukti, maka New Terra akan bersanding dengan pemain lama di segmen ini seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Chevrolet Trailblazer, Ford Everest dan Isuzu mu-X. Mampukah NIssan melakukan penetrasi yang lebih jauh di segmen ini? kita tunggu saja nanti hasilnya.(UDA)