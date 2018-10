Doyan Ngebut? Pahami Kode Ban Sesuai Batas Kecepatan

Jakarta: Kecepatan bisa jadi panduan atau patokan untuk memilih ban. Jika Anda terbiasa memacu mobil hingga 160 km per jam, jangan coba-coba untuk pasang ban dengan kode P. Selain berbahaya jika dipaksakan ban juga akan bekerja di luar kemampuannya.



Kode kecepatan ban, terdapat pada bagian belakang rentetan kode ukuran. Kepala Bengkel Autopit Kalimalang, Jakarta Timur, Mus Mulyadi, membagi ilmunya untuk cermat membaca kode ban.

Lebih lanjut Mus membeberkan, sebelum membeli dan menggunakannya di kendaraan Anda, sebaiknya memperhatikan kode kecepatan ban. Dicontohkan pada ban yang tertulis 195/55 R15 84 V.Berikut arti dari kode batas kecepatan maksimal km per jam dan beban maksimal pada ban: kode P batasan kecepatan maksimal 150 km per jam, kode Q 160 km per jam, kode R 170 per jam, kode S 180 km per jam, kode T 190 km per jam, kode H 210 km per jam, V 240 km per jam, kode W 270 per jam, dan Y di atas 300 km per jam.Jika Anda bisa ngebut hingga 160 kpj dan menggunakan ban dengan kode P, maka gejala yang timbul adalah mobil mulai tak nyaman, serasa limbung dan mobil terasa seperti tambah bobot pada kecepatan maksimalnya. Sehingga untuk nambah kecepatan, sudah tak nyaman.Semakin tinggi kecepatannya, maka karakter grip ban semakin besar dan hambatan anginnya semakin minim. Itulah sebabnya ban biasa digunakan untuk mobil balap, jenisnya adalah slick atau ban tanpa ulir.(UDA)