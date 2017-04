Honda Jazz Speed Challenge Seri-2, Siap Berlangsung Pekan Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Putaran kedua Honda Jazz Speed Challenge (HJSC) 12 dan Honda Brio Speed Challenge (HBSC) 5 rencananya kembali berlangsung di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, 30 April mendatang.



Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy mengatakan, putaran kedua ajang balap ini disebut bakal tak kalah seru dari seri sebelumnya. Karena para pembalap HJSC dan HBSC di masing-masing kelas saling membuktikan diri dengan memperlihatkan kemampuan maksimalnya, untuk menjadi juara di seri-seri berikutnya.

Seperti yang dikatakan Jonfis, persaingan di putaran kedua ini diprediksi kian sengit dan ketat. Mengingat, para pembalap berupaya untuk menduduki posisi teratas. Pada putaran pedana lalu, untuk HJSC 12 kelas Master, pembalap tim Honda Racing Indonesia, Rio SB berhasil menjadi juara dan menempati posisi puncak klasemen sementara dengan 15 poin.Diikuti oleh pembalap Watch Studio Racing Team, M. Ferrel Fadhil di posisi kedua dengan 12 poin, dan pembalap tim ZR Motorsport, Zhafran Rahmadi di posisi ketiga dengan 10 poin.Persaingan di kelas Rising Star juga tak kalah seru. Di putaran pertama lalu, pembalap Honda Bandung Center, Andika Rama Maulana berhasil menang dan memimpin klasemen sementara dengan 12 poin. Sedangkan urutan kedua dan ketiga klasemen ditempati oleh Sendy Setiawan, masing-masing dengan nilai 10 poin.Sementara di kelas Promotion, tahun ini merupakan kemenangan pertama bagi pembalap De Most Racing Team, Muhammad Luthfi HP dan menduduki puncak klasemen sementara dengan 15 poin. Posisi kedua diraih pembalap Privateer, Timo Deni Boy Manja dengan 12 poin, dan posisi ketiga diraih pembalap tim B16 AP, Rio R Bramantio dengan 10 poin.Pada hari yang sama juga akan digelar putaran kedua Honda Brio Speed Challenge 5, yang juga diprediksi tidak kalah seru karena diwarnai persaingan para pembalap muda. Pada putaran perdana lalu, pembalap De Most Racing Team, Muhammad Arief Hidayat meraih kemenangan diikuti oleh Irvan Fauzie dan Huga Laverda Labib dari Privateer di posisi kedua dan ketiga.Untuk itu, Muhammad Arief Hidayat dari De Most Racing Team berhak memimpin klasemen sementara HBSC 5 dengan raihan 15 poin, diikuti oleh Irvan Fauzie dengan 12 poin dan Huga Laverda Labib dari Privateer dengan 10 poin.(UDA)