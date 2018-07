Liga Irit All New Suzuki Ertiga Tembus 27,7 kpl

Bali: Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) mengklaim konsumsi bahan bakar All New Suzuki Ertiga mencapai 18,09 kilometer per liter (kpl) untuk transmisi manual, dan 16,73 kpl untuk transmisi otomatis. Lantas bagaimana hasilnya jika para wartawan otomotif mencoba konsumsi bahan bakar low multi vehicle purpose produksi Cikarang Jawa Barat tersebut?



Sejumlah pewarta otomotif mencoba mobil tersebut dengan mengitari beberapa daerah di Bali dengan jarak tempuh mencapai 117,2 kilometer, dan medcom.id jadi salah satu yang beruntung lantaran bisa merasakan langsung performanya. Kami memulai perjalanan dari Ubud, menuju Taman Soekasada Ujung di Karangasem, melanjutkan perjalan ke Seasalt Restaurant, dan berakhir di Hiiden Paradise Amed.

Jalan yang dilalui bisa terbilang cukup beragam. Mulai dari jalanan lurus di by pass, menaiki dan menuruni bukit, hingga tanjakan yang cukup curam untuk menuju Hidden Paradise di daerah Amed.Hasilnya, untuk All New Ertiga transmisi manual tembus 27,72 kpl, dan transmisi otomatis tembus 25,98 kpl. Angka ini tentu melampaui capaian yang dimiliki oleh BT2MP.Teknik pengukuran yang digunakan menggunakan metode full to full. Kemudian di setiap mobil berisikan empat orang penumpang, tanpa barang bawaan di bagasi, dan AC dinyalakan di level 1.Rizen Panji, wartawan yang berhasil mencapai konsumsi bahan bakar tertinggi, menjelaskan dia menerapkan teknik safety driving. Selain itu putaran mesin di jaga tetap rendah, dan emosi di redam agar ritme mengemudi tidak terganggu."Triknya putaran mesin dijaga di kisaran 1.000-1.500 rpm, dengan kecepatan sekitar 40-50 kilometer per jam (kpl)," ujar Rizen kepada Medcom.id.Sedangkan untuk All New Ertiga GX A/T yang digunakan oleh tester driver Medcom.id mencatatkan angka 20,5 kpl. angka ini didapatkan dengan gaya mengemudi menjaga rpm di kisaran 1.500-2.000 selama perjalanan, dengan rata-rata kecepatan di 80-100 kpj.(UDA)