Pilihan Mobil LCGC 5-Seater di Akhir Tahun

Jakarta: Akhir dan awal tahun bisa menjadi momen sebagian kalangan untuk membeli mobil baru. Bagi yang inginkan mobil dengan gaya yang simple dan irit, mobil berstatus low cost green car (LCGC) bisa menjadi pilihan.



Secara keseluruhan, di pasar otomotif Indonesia terdapat mobil LCGC 5-seater dan 7 seater. Namun di artikel kali ini, kami akan menyajikan beberapa pilihan mobil LCGC 5-seater yang tersedia di pasar otomotif tanah air.

Honda menghadirkan mobil LCGC yakni Brio Satya. Secara keseluruhan mobil berlogo H ini masih menawarkan desain yang compact, dan cocok untuk di daerah perkotaan.Mengintip di balik kap mesinnya, terbaring bongkahan 1.200 cc i-VTEC bertenaga 90 ps dan torsi 110 Nm. Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah teknologi elektronik Drive by Wire yang mengontrol buka tutup throttle valve untuk presisi akselerasi yang maksimal namun tetap hemat bahan bakar.Urusan harga, Honda membanderol mulai dari Rp131,5 juta hingga Rp151,5 juta. Sedangkan untuk Brio yang termasuk ke dalam city car, dihargai mulai dari Rp163 juta hingga Rp182 juta.Datsun GO Panca hadir dengan gaya hatchback sehingga tampilannya lebih ringkas dibandingkan Go+ Panca. Meski sudah lama tidak mengalami pembaruan, Datsun menghadirkan Go Panca dengan versi berbagai aksesoris.Mobil ini digerakan oleh mesin HR12DE 1.200 cc DOHC bertenaga 68 ps dan torsi 104 nm. Sayangnya hingga saat ini Go panca hanya tersedia dengan varian transmisi manual lima percepatan.Menyoal harga, GO Panca hadir dengan empat varian. Konsumen bisa membawanya pulang dengan harga mulai dari Rp114,4 juta hingga Rp126,4 juta.Suzuki Karimun Wagon R bisa dibilang satu-satunya mobil LCGC yang menawarkan desain yang berbeda. Pabrikan asal Jepang ini menawarkan mobil berukuran compact dengan desain yang boxy.Karimun Wagon R ditunjang dnegan mesin 998 cc bertenaga 68 ps dan torsi 90 Nm. Keunikan lainnya adalah di sistem transmisi Karimun Wagon R yang menggunakan sistem AGS, pengemudi bisa mengoperasikan transmisi dengan cara manual atau otomatis.Tertarik memilikinya? Siapkan mahar mulai dari Rp105 juta hingga Rp126,5 juta.Sudah menjadi cerita umum kalau kedua produk ini adalah kembar identik. Perbedaan keduanya hanya terletak di emblem dan fitur yang ditawarkan.Baik Toyota dan Daihatsu memberikan memberikan pembaruan di sektor jantung pacu di tahun ini. Bagi yang ingin mengedepankan efisiensi bahan bakar bisa memilik mesin 998 cc bertenaga 67 ps dan torsi 89 Nm. Jikalau inginkan mesin yang bertenaga, bisa memilih mesin 1.200 cc bertenaga 88 ps dan torsi 107 nm.Toyota membanderol Agya dengan harga mulai dari Rp132 juta hingga Rp152,4 juta. Sedangkan Daihatsu menjualnya dengan harga mulai dari Rp92,5 juta hingga Rp146,2 juta.Seluruh harga di atas adalah harga on the road Jakarta. Tentu setiap daerah akan berbeda-beda harganya, dan pastinya diskon yang ditawarkan juga beraneka ragam tergantung kebijakan dealer.(UDA)