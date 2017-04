Kesuksesan LCGC sebagai Segmen Baru di Otomotif Nasional

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada awal kemunculannya di 2013, banyak yang meragukan kemampuan Daihatsu Ayla dan Toyota Agya yang terlahir sebagai mobil 'murah ramah lingkungan' atau dikenal dengan Low Cost Green Car (LCGC).



Pasalnya, mobil yang menyandang predikat LCGC ini hanya dibekali mesin dengan kapasitas tenaga yang rendah, yakni 1.000 cc. Hal ini membuat konsumen bertanya apakah bisa digunakan untuk jarak jauh.



Kemunculannya sebagai pencetus segmen baru, yaitu segmen LCGC juga bukan hal mudah. Karena Ayla dan Agya harus bersaing dengan segmen yang telah lebih dulu hadir dan sedang tren pada saat itu, yaitu segmen multi purpose vihicle (MPV).

Berbeda dengan segmen lainnya, kemunculan LCGC berada di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2013, bersama dengan low carbon emission, mobil listrik dan hybrid biodiesel.Secara spesifik, keberadaan LCGC ini diatur di Permenperin No. 33/2013, sehingga memiliki beberapa persyaratan mobil LCGC. Di antaranya harus hemat energi, harga terjangkau, menggunakan tambahan merek Indonesia, serta model dan logo yang mencerminkan Indonesia.Selain itu, spesifikasi untuk mesin bensin tidak boleh lebih dari 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) minimal 1 liter untuk 20 kilometer. Sementara spesifikasi mesin solar tidak boleh lebih dari 1.500 cc dan konsumsi BBM minimal 1 liter BBM untuk 20 kilometer.Di luar dugaan banyak pihak, data penjualan wholesales yang dikeluarkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada 2016 menunjukan, bahwa tren penjualan mobil LCGC terus meningkat. Terlebih setelah munculnya varian 7-seater yang ikut mendongkrak angka penjuala LCGC, yang mendekati angka penjualan segmen MPV.Disebutkan, pada 2016 LCGC terjual sebanyak 235.180 unit, beda tipis dengan angka penjualan low MPV yang tercatat sebanyak 249.931 unit. Tahun ini keduanya diprediksi bakal merajai pasar mobil tanah air.Hal itu mulai terlihat pada penjualan dua bulan pertama di 2017. Periode Januari - Februari, penjualan LCGC tercatat sebanyak 45.147. Sementara segmen low MPV hanya terjual 45.354."Sebenarnya untuk segmen LCGC itu tak ada beda dengan citycar. Makanya ketika segmen ini mulai dibuka dan kondisi perekonomian mengalami ketidakstabilan, maka ada pergeseran daya beli. Masyarakat bergeser dari citycar ke LCGC, toh barangnya kurang lebih sama," beber Direktur Pemasaran PT Kia Mobil Indonesia, Hartanto Sukmono, di Jakarta beberapa waktu lalu.Melihat masih seksinya segmen LCGC di pasar otomotif nasional, sejumlah pabrikan pun berlomba membuat mobil LCGC dengan fitur dan harga yag sangat kompetitif. Saat ini ada delapan model mobil LCGC yang dipasarkan, yakni Toyota Agya dan Calya, Daihatsu Ayla dan Sigra, Honda Brio Satya, Suzuki Wagon R, serta Datsun GO+ Panca dan GO Panca.(UDA)