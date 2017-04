76 Trial Game Asphalt Siap Suguhkan Supermoto yang Berbeda

Metrotvnews.com, Jakarta: 76 Trial Game Asphalt akan segera digelar dalam waktu dekat. Berbeda dengan Trial Game terdahulu, kegiatan ini akan memiliki konsep berbeda. Rencananya dilangsungkan di atas lintasan aspal. Berbeda dengan perlombaan supermoto biasanya yang dilangsungkan di atas lintasan tanah.



"Kami memilih aspal selain untuk mengantisipasi hujan, juga sulit menemukan lintasan yang lengkap aspal dan sekaligus tanah," terang Owner Genta Auto & Sport, Tjahyadi Gunawan, Selas (18/4/2017) di Senayan City Jakarta.

Konsep lintasannya pun tidak sekadar trek aspal yang rata. Namun Genta Auto & Sport akan memberikan rintangan berupa landing untuk jumping yang terbuat dari kayu. Tapi jika tidak ingin melawati landing, disiapkan pula lintasan alternatif yang penuh dengan tikungan."Balapan ini akan menggunakan motor trail, namun peraturannya akan dibuat seperti balapan roadrace."Berbicara mengenai kelas, pihak penyelenggara akan membaginya berdasarkan umur, pengalaman, dan jenis motor. Sebanyak tujuh kelas sudah disiapkan mulai dari Kelas Free for All (FFA) 450, FFA 250, Trail 175 Open, Trail 250 Open, Enduro 250 Non Pro, Trail 250 Non Pro, Trail 175 Komunitas, Trail 250 Regional Non Pro, dan FFA 450 Master."Targetnya di setiap seri akan menarik 3.000 pengunjung. Kita sediakan tribun untuk penonton dan dilaksakan malam hari. Sedangkan untuk pembalap kita memperkirakan acara awal ini sekitar 45 starter, kita berbicara starter karena mungkin saja ada pembalap yang ikut di beberapa kelas sekaligus," ucap Gunawan.Rencananya 76 Trial Game Asphalt akan dilangsungkan sebanyak tiga seri dan satu seri special. Balapan supermoto ini akan di buka oleh Special Race pada 20-21 April di Stadion Manahan Solo. Kemudian di susul Seri-1 pada 25-26 Agustus di Lapangan Kanjuruhan Malang, Seri-2 pada 20-21 Oktober di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, dan Seri-3 pada 24-25 di Gor Satria Purwokerto."Dengan jadwal yang pasti ini kami yakin ini akan menarik. Kemudian dengan adanya balapan ini bisa menjadi pembibitan pembalap muda agar bisa berprestasi di kejuaraan supermoto yang lebih tinggi lagi," tambah Gunawan.Khusus special race, balapan ini juga diikuti oleh pembalap Astra Honda Racing Team (AHRC) Gerry Salim. Nantinya dia akan menunjukan kebolehannya menaklukan lintasan yang sudah disiapkan 76 Trial Game Asphalt."Saya melihat banyak pembalap road race di Asia yang juga latihan (supermoto). Jadi ini bagus untuk pembalap Indonesia belajar juga supermoto," jelas Gerry.(UDA)