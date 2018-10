All New Mazda CX-9 Lengkapi Persaingan Segmen SUV Premium

Jakarta: Setalah Mazda global memperkenalkan generasi terbaru CX-9 di Jepang, kini giliran PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) menghadirkan All New Mazda CX-9 untuk pasar domestik.



“Setelah diluncurkan awal tahun ini, All New Mazda CX-9 telah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari konsumen Indonesia. Antusiasme konsumen akan CX-9 menunjukkan bahwa produk ini menawarkan kualitas terbaik Mazda, dengan keseimbangan tinggi

antara desain yang menawan dan kepraktisan harian untuk pengemudi modern,” Presiden Direktur PT EMI, Roy Arman Arfandy di acara MAZDA POWER DRIVE di Jakarta, Sabtu 20 Oktober 2018.



Seperti di negara asalnya, All New Mazda CX-9 ketambahan fitur baru dan mendapat sejumlah revisi. Salah satunya adalah pengenalan fitur SKYACTIV-G turbocharged 2.5 liter inline four engine, yang juga digunakan di CX-5 dan Mazda6. Mesinnya mampu menyemburkan tenaga 227 daya kuda dan torsi 310 lb-ft.

"Perubahan terbaru yang dimiliki All New Mazda CX-9 kali ini terfokus pada suguhankenyamanan bagi pengendara dan penumpangnya. Di baris depan, kini bangku depan telahdilengkapi dengan ventilasi yang memungkinkan pengendara dan penumpang mendapatkansuhu paling nyaman selama berkendara," tambah Roy.Untuk fitur kenyamanan All New Mazda CX-9 ketambahan fitur noise vibration and harshness (NVH), untuk berkendara yang lebih nyaman bagi para penumpangnya. Termasuk sistem konektivitas dan infotainment terbaru lansiran BOSE dengan 12-speaker dan sub woofer. SUV tiga baris berkapasitas tujuh penumpang juga mendapat top view monitor yang menampilkan posisi mobil dalam format kamera 360 derajat. All New Mazda CX-9 diklaim sebagai model pertama Mazda yang memiliki full-colour active driving display (ADD) yang diproyeksikan ke kaca depan.Sedangkan untuk fitur keselamatan All New Mazda CX-9 Mazda dilengkapi dengan sistem i-ACTIVSENSE khas Mazda Teknologi i-ACTIVSENSE, diantaranya adaptive LED headlights (ALH), blind spot monitoring (BSM), rear cross-traffic alert (RCTA), lane-departure warning system (LDWS), lane-keep assist system (LAS), smart city brake support [Forward/Reverse] (SCBS F/R), driver attention alert (DAA), dynamic stability control traction control system (DSC/TCS) dan antilock brake system (ABS).All New Mazda CX-9 tersedia dalam pilihan warna Snowflake White Pearl Mica, Machine Grey Metallic, Jet Black Mica dan Soul Red Crystal Metallic. Sport utility vehicle (SUV) premium Mazda pesaing Nissan Murano, Hyundai Santa Fe, atau KIA Sorento itu banderol Rp818.800.000 on the road Jakarta. Dengan tambahan Rp4juta konsumen dapat warna khusus Machine Grey Metallic dan Soul Red Crystal Metallic.(UDA)