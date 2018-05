Harga CH-R Mahal, Toyota: Value for Money!

Jakarta: Toyota CH-R baru saja diluncurkan April 2018 untuk masyarakat Indonesia. Uniknya, crossover satu ini memiliki harga di atas para kompetitornya.



Toyota Indonesia hanya menghadirkan CH-R dengan varian mesin 1.800 cc. Konsumen bisa membelinya dengan harga Rp488,5 juta untuk single tone dan Rp490 juta untuk double tone.

Jika membandingkan dengan Honda HR-V bermesin 1.800 cc dipasarkan dengan harga Rp407,5 juta. Sedangkan Mazda CX-3 bermesin 2.000 cc dibanderol Rp389 juta untuk varian Touring dan Rp438,8 juta untuk varian GT.Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto, menjelaskan kalau harga yang mereka berikan sudah sesuai. Dengan teknologi yang ditawarkan oleh CH-R, harga yang berikan disebut value for money."Kalau kami melihat paket dari satu kendaraan secara total, kami merasa harga CH-R masih dalam jarak yang kami sebut value for money," ungkap Henry di Auto2000 Krida Jakarta.Hal ini dibuktikannya dengan surat pemesanan kendaraan CH-R per 2 Mei 2018, 22 hari sejak peluncuran, sudah mencapai 126 unit. Permintaan ini sudah sesuai dengan target CH-R yang dikisarkan 140 unit per bulan.Jika melihat teknologi yang ditawarkan, CH-R merupakan satu-satunya mobil Toyota Indonesia saat ini yang menggunakan sasis Toyota New Global Architecture (TNGA). Sasis ini merupakan sasis terbaru dari Toyota dengan sejumlah keunggulan dibandingkan sasis generasi sebelumnya.(UDA)