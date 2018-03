Mazda Berani Adu Emisi Mesin Skyactiv-X vs Mobil Listrik?

Jepang: Mazda baru-baru ini memperkenalkan generasi masin terbarunya yakni Skyactiv-X. Bahkan mereka berani mengklaim kalau mesin terbarunya itu memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan mobil listrik yang diisi dari pembangkit listrik dari bahan bakar batubara atau minyak.



Pihak Mazda pun menilai bahwa antara pembakaran yang dilakukan oleh mesin Skyactiv-X dengan pembakaran untuk menghasilkan listrik, maka Skyactiv-X akan lebih ramah lingkungan.



Menurut Mazda untuk sebuah mobil listrik berukuran sedang membutuhkan sekitar 20 kwh per 100 km. CO2 yang dihasilkan akibat memproduksi listrik tersebut mencapai 200 gram per km untuk membakar batu bara dan 156 gram per km untuk minyak bumi.

Sedangkan pabrikan asal Jepang ini menjelaskan Skyactiv-X lebih baik 10 persen dibandingkan dengan Skyactiv-G yang ada saat ini. Bahkan peningkatan ini juga membuat mesin generasi terbaru itu sama baiknya dengan motor listrik di mobil listrik.Mereka juga berpendapat kalau dua per tiga mobil listrik yang ada di global masih bergabung kepada bahan bakar fosil. Mazda juga percaya bahwa mobil listrik yang memiliki emisi nol juga sebuah bentuk ketidakjujuran, seperti dikutip dari Autoevolution.(UDA)