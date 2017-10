Inden Xpander Kini Capai 3 Bulan

Metrotvnews.com, Jakarta: Xpander kini menjadi primadona dari Mitsubishi Indonesia. Bahkan untuk membeli mobil ini, konsumen harus rela inden hingga awal 2018.



Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Kyoya Kondo, tak menampik mengenai inden Xpander yang cukup lama. Tetapi dia menjajikan konsumen yang sudah melakukan pembelian di awal launching bisa memiliki mobil ini di awal tahun.

"Kita akan mencoba mempercepat pengiriman, konsepnya first come fiest deliver. Untuk itu Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) memulai pengiriman pada Oktober, lebih cepat satu bulan. Sampai awal tahun akan diupayakan dapat menerima Xpander," ujar Kyoya Kondo di pabrik Mitsubishi Cikarang Jawa Barat.Bahkan untuk pasar di Aceh, pemesanan Xpander sudah mencapai pertengahan 2018. Manager Operasional Mitsubishi Arista, Budiman, menjelaskan konsumen di Aceh banyak memilih tipe Ultimate dan Sport.Hal ini tidak terlepas juga dari jumlah pemesan Xpander yang mencapai 23 ribu unit sejak peluncurannya pada Agustus 2017. Padahal produksi baru dilakukan pada September 2017, dan kapasitas produksi pun belum maksimal."Kapasitas produksi Xpander kita 80 ribu unit per tahun. Pabrik ini baru beroperasi sejak April 2017, Xpander mulai produksi September 2017. Hingga akhir 2017 akan ada 12 ribu unit yang kita produksi," tambah Presiden Direktur MMKI, Takao Tako, dikesempatan yang sama.Head of PR & CSR MMKSI, Intan Vidiasari, memberikan rincian bahwa varian yang paling banyak dipesan dan lama dinanti adalah Ultimate. Bahkan varian ini terpesan sekitar 40 persen dari total pesanan yang ada di seluruh Indonesia."Kalau Ultimate maka akan lama karena ada keterbatasan produksi. Tetapi kalau memesan varian di bawahnya bisa lebih cepat. Jadi memesan varian Ultimate dari awal dengan memesan varian seperti Exceed, bisa jadi datang lebih dulu varian Exceed ke konsumen," tambah Intan.(UDA)