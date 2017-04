BMW 7 Series Lokal, Hadir dengan Banyak Fitur Menarik

Metrotvnews.com, Jakarta: 7 Series BMW merupakan mobil sedan flagship dari pabrikan Jerman tersebut. Kini mobil All New BMW 740Li tersebut sudah dirakit secara CKD di Sunter, dan dikenalkan secara resmi kemarin, 27 April 2017 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.



Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia mengungkapkan, kalau model ini disematkan teknologi semi-otomatis yang menggunakan remote pada kunci untuk mengontrol gerak maju-mundur mobil, khusus saat parkir di celah sempit.

Kemudian sebagai sedan kelas atas, mobil ini menawarkan kabin eksklusif dengan tampilan mewah. Serangkaian fitur kenyamanan penumpang disematkan untuk memanjakan penggunanya."Kami antusias dan bangga menghadirkan model 740 Li yang dirakit di Sunter. Model ini memiliki posisi yang menonjol disegmen sedan mewah, kenyamanan jarak jauh, kedinamisan berkendara, efisiensi dan teknologi terdepan," paparnya.Di balik kap mesinnya, bersemayam jantung mekanis 3.000 cc TwinPower Turbo enam silinder, yang dipadu transmisi Steptronic 8-speed. Tenaganya mencapai 326 daya kuda, dengan torsi 450 Nm.Soal harga, All New BMW 740Li ini dilabeli angka Rp2,199 miliar. Angka yang ditawarkan adalah harga off the road.(UDA)