Daihatsu Grand New Xenia dengan Mesin Baru

Serpong: Tak lama setelah Toyota New Avanza meluncur, giliran Grand New Xenia yang diperkenalkan. Melihat tampilannya, Si Kembar LMPV Sejuta Umat tersebut tetap kompak untuk beda tipis alias 'beti selalu.



Si kembar yang telah berkolaborasi selama 15 tahun hadir dengan sejumlah perubahan minor, baik eksterior maupun interior. Perubahan desain eksterior yang mencolok adalah headlamp LED model sipit dan aksen lampu belakang seperti yang terdapat di New Avanza.



Harga Daihatsu Grand New Xenia:

Di bagian interiornya, perubahan yang nampak di kabin juga bermacam-macam. Paling dominan adalah ragam panel di dashboard seperti paket incartainment dan tombol-tombol yang lebih modern.Bedanya generasi baru Xenia ini bermesin 1500cc. Sayangnya fitur keselamatan berkendara tidak ada yang baru dari pendahulunya, hanya anti lock brake system (ABS) dan electronic brakeforce distribution (EBD)."Penambahan varian 1.500 cc kami siapkan untuk konsumen yang mau naik kelas. Dengan minor change sudah cukup memenuhi permintaan konsumen. Kapan full model change? Tunggu tanggal mainnya," kata Direktur Pemasaran di PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra di acara peluncuran.Hadir dalam delapan pilihan warna, pesaing langsung Mitsubishi Expander, Suzuki Ertiga dan Honda Mobilio ini dibanderol Rp 183.350.000 untuk varian terendah dan Rp228.950.000 untuk varian tertinggi.



Varian 1.3 X

MT: Rp183.350.000

AT : Rp194.250.000



Varian 1.3 R

MT: Rp187.650.000

AT : Rp198.550.000



Varian 1.3 X Deluxe

MT: Rp198.600.000

AT : Rp210.450.000



Varian 1.3 R Deluxe

MT: Rp207.000.000

AT : Rp218.000.000



Varian 1.5 Deluxe

MT: Rp218.050.000

AT : Rp228.950.000



(UDA)