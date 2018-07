All New Santa Fe Hadir di Agustus? Hyundai Tutup Mulut

Jakarta: Hyundai global belum lama ini merilis All New Santa Fe. Mobil ini mengusung gaya desain terbaru pabrikan Korea Selatan tersebut, serta dilengkapi banyak fitur-fitur baru nan canggih.



Di Indonesia, pemegang merek Hyundai yaitu PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) masih meniagakan versi lawas, sampai saat ini. Lantas kapan All New Santa Fe menyapa pasar Indonesia?

"Kita tidak bisa sebutkan saat ini waktunya, nanti ditunggu saja. GIIAS? Saya belum bisa katakan itu sekarang, kita akan undang teman-teman jika memang waktunya," kata Mukiat Sutikno, President Director HMI kemarin.Meski enggan menyebutkan kapan, Mukiat menjelaskan jika kehadiran All New Santa Fe perlu beberapa penyesuaian. "Ada beberapa fitur yang tidak cocok disini, seperti pemanas kursi," sambungnya disela pengenalan New Hyundai H-1 di Kemang, Jakarta.Jika kelak hadir, mobil ini tetap akan mengusung beberapa fitur keselamatan aktif, seperti rear cross traffic alert. "Untuk fitur-fitur safety dan struktur rangka tidak berubah," jelasnya.Disatu sisi, HMI sendiri sedang mematangkan rencana untuk menambah produk yang bisa dirakit lokal. Saat ini HMI merakit H-1 di Bekasi, dan berharap bisa menambah satu model lagi, mengingat kapasitas produksi pabriknya mash sangat lowong."Pertimbangannya memang SUV, karena dari global pun Hyundai banyak pengembangan pada SUV. Apakah modelnya sudah ada atau belum, kita lihat nanti saja," pungkasnya.(UDA)