New Peugeot 3008 Mengaspal, Harga Rp690 Juta

Jakarta: Peugeot Indonesia tampaknya bangkit dari tidur panjang. Hal ini ditunjukan dengan meluncurkan New Peugeot 3008 untuk konsumen di Indonesia.



General Director for South East Asia PSA Group, Lionel Faugeres, meyakini mobil terbarunya ini akan diterima masyarakat Indonesia. Terlebih catatan emas yang diraih oleh New 3008 di ajang Rally Dakkar menjadi pembuktian kualitas dari mobil yang di impor langsung secara utuh dari Eropa.

“New Peugeot 3008 merupakan produk utama untuk menggambarkan strategi pasar kami yang terus meningkat,” tutur Lionel Faugeres melalui keterangan resminya.Konsep utama dari New 3008 adalah memberikan kenyamanan kepada penumpang ketika sedang berpergian. Konsep ini coba mereka ejawantahkan melalui desain Peugeot i-Cockpit, yakni semua teknologi onboard mudah dijangkau pengemudi.Untuk memberikan kenyamanan akses kepada pengemudi, terdapat layar sentuh 8 inci di tengah dashbord. Selain itu bagian dilengkapi juga dengan six elegant piano-key toggle switches yang memberi akses langsung dan permanen ke kontrol utama untuk radio, kontrol iklim, parameter kendaraan, telepon, dan aplikasi mobile.Di bagian Jantung Pacu dilengkapi dengan mesin EP6FDTM Turbo 1.598 cc bertenaga 165 daya kuda di putaran 6.000 rpm, dengan torsi 240 nm di putaran 1.400 rpm. Mereka mengklaim konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 1 liter bensin untuk 11,4 kilometer.Agar berkendara semakin asik, Peugeot dilengkapi juga dengan mode berkendara. Advanced Grip Control memberikan optimasi traction control dengan lima grip level yakni normal, snow, mud, sand, dan ESP off.Tidak lupa juga fitur keamanan dan kenyamanan disematkan di New 3008, seperti sistem pengereman ABS, EBD, EBA & Electronic Stability Program (ESP). Ditambah lagi dengan ventilated disc with diagonal circuit system pada 2 roda depan dan disc diagonal circuit system pada roda belakang. Tak pelak mobil ini pun diganjar bintang lima oleh European New Car Assessment Programme (Euro NCAP).Tertarik memiliki SUV asal Prancis ini? Siapkan kocek Rp690 juta (on the road Jakarta).(UDA)