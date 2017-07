Mitsubishi Xpander Akan Hadir Dalam Enam Varian

Metrotvnews.com, Jakarta: Gaung Mitsubishi Expander sudah sejak beberapa bulan lalu terdengar. Gaung itu semakin kuat usai Mitsubishi melakukan preview untuk pertama kalinya pekan lalu, meski belum menyebutkan nama dan spesifikas lengkapnya.



Kini nama mobil Small MPV tersebut sudah dipastikan Xpander bukan Expander, terlihat dari bocoran brosur yang sudah tersebar. Kemudian hal lain yang masih jadi misteri adalah jumlah varian mobil yang akan berbanderol Rp189 hingga Rp246 jutaan.

Sudah banyak tenaga penjual Mitsubishi yang menggoda konsumen, dan tak sedikit yang membeberkan detail mobil ini. Dari salah satu tenaga penjual, kami mendapati mobil ini akan hadir dalam enam varian.Varian terendah adalah GLX MT yang bisa dipastikan akan berlabel harga Rp189 jutaan, kemudian disusul varian GLX AT, Exceed MT, Exceed AT, Sport AT dan Ultimate AT sebagai varian tertinggi dengan banderol Rp246 jutaan.Mitsubishi akan membeberkan detail mobil ini secara lengkap dalam gelaran GIIAS 2017 Agustus mendatang. Mobil ini akan semakin memanaskan persaingan segmen Low MPV yang mash dikuasai Toyota lewat Grand New Avanza.Xpander bakal mengusung mesin 1.500cc MIVEC, dengan pilihan transmisi otomatis 4 speed dan manual 5 speed. Mobil ini punya dimensi paling bongsor dikelasnya, yakni 4.475 mm X 1.750 mm X 1.700 (P x L x T), dengan ground clearance mencapai 205 mm.(UDA)