Ascent Concept, SUV 7 Seater dari Subaru

Metrotvnews.com, Manhattan: Sepertinya pasar SUV di Amerika Serikat (AS) akan mengikuti trend MPV di Indonesia, yaitu memuat tujuh penumpang. Setelah ada Lincoln Navigator 2018 yang mewah di kelas full-size, untuk mid-size Subaru menawarkan Ascent Concept yang juga dibekali tiga baris bangku.



Subaru menampilkan purwarupa Ascent Concept di New York International Auto Show 2017 yang berlangsung hingga akhir bulan ini di Manhattan, NY, AS. Dimensi sosoknya yang boxy lebih kompak dibanding Viziv-7 Concept yang purwarupanya Subaru pamerkan di ajang serupa tahun lalu. Kurang lebih seukuran Mazda CX-9 dan Ford Explorer yang merupakan pesaing terdekatnya.

Subaru menempatkan tiga baris bangku untuk tujuh penumpangi dalam kabin mewah Ascent Concept. Kombinasinya 2-2-3 dengan captain seat model di baris tengah. Baik kabin depan dan belakang, dilengkapi monitor layar sentuh untuk mengatur sarana komunikasi dan hiburan canggihnya.Desain headlamp Ascent Concept yang swept-back C-shapped serupa andalan lain Subaru untuk pasar AS dan Eropa, small-size SUV Crosstrek 2018 dan sedan Impreza 2017. Demikian juga interiornya. Sebagaimana dikutip dari Motor Trend, maka Ascent Concept menggunakan Subaru Global Platform dan artinya siap masuk jalur produksi massal dalam waktu dekat.Indikasi lainnya dari penerapan Subaru Global Platform kepada Ascent Concept ada di balik grile hexagonal-nya. Di sana ada sebongkah mesin turbocharged paling bertenaga yang Subaru pernah produksi setelah WRX STi. Maka tidak perlu memproduksi mesin berbeda sama sekali dan tak ada komponen baru yang harus diproduksi, ini merupakan langkah efisiensi.Ada dua pilihan mesin turbocharged yang akan Subaru tawarkan untuk mid-size SUV barunya ini. Pertama adalah versi upgrade dari mesin empat silinder 2.0 liter yang menghela Forester 2.0 XT dengan 250 daya kuda. Pilihan ke dua adalah V6 bertenologi hybrid yang dikembangkan dari mesin Outback dan Legacy.Layaknya semua mid-size SUV masa kini yang ingin disainginya, Ascent Concep dibekali transmisi automatic CVT dengan sistem penggerak all-wheel drive. Subaru akan memasarkannya di AS sebagai pengganti Tribeca yang telah dijual sejak 2006 dan generasi terakhirnya muncul pada 2014.(LHE)