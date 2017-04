X-Trail Masih Ungguli CR-V, di Kategori Penjualan SUV Awal 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Tren penjualan mobil khususnya global, mengarah ke mobil-mobil berjenis SUV (sport utility vehicle). Begitu pula dengan di Indonesia yang mulai menunjukkan hal tersebut, meski saat ini MPV (multi purpose vehicle) masih mendominasi.



Salah satu segmen SUV yang menarik adalah kelas 2.500 cc bensin. Di sini bercokol tiga pemain utamanya yakni Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Ketiganya terus bersaing ketat meski saat ini penjualan mobil belum bergairah.

Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan mobil SUV (di luar Low SUV) mencapai 15.083 unit. Lantas siapa dari ketiga pemain utama tersebut yang paling laris penjualannya diawal tahun?Ternyata adalah Nissan X-Trail, dengan penjualan 1.221 unit. Rata-rata perbulan ada 400 unit konsumen membeli mobil ini. Varian 2.5 CVT jadi yang paling banyak diminati.Setelahnya ada Honda CR-V, yang terjual 1.124 unit. Pada dua bulan pertama 2017 terjual 543 unit dan 424 unit, namun pada Maret menurun jadi 157 unit. Varian tertinggi 2.4 AT Prestige jadi yang paling laris.Merosotnya penjualan CR-V pada Maret kemungkinan karena kehadiran All New CR-V dengan tujuh kursi penumpang akan segera hadir di Indonesia. Ini untuk menghindari stok menumpuk dijaringan dealer Honda.Sedangkan Mazda CX-5 yang seharusnya jadi pemain lain disegmen ini, tak ada angka penjualan pada 2017 ini. Kemungkinan karena masa peralihan APM mereka dari PT Mazda Motor Indonesia menjadi PT Eurokars Motor Indonesia.(UDA)