Penjualan Honda Melesat Lagi di Maret

Metrotvnews.com, Jakarta: Peningkatan demi peningkatan penjualan terus dicapai Honda. Kali ini mereka mencatat peningkatan penjualan sebesar 22 persen pada Maret 2017, yaitu dari 16.284 unit di Februari menjadi 19.838 unit di Maret, dengan total penjualan di sepanjang tahun 2017 sebesar 53.018 unit.



Penjualan Honda di bulan Maret 2017 didukung oleh kenaikan hampir seluruh produk yang mereka pasarkan saat ini. Misalnya seperti New Mobilio, HR-V 1.5L, New Brio, BR-V, All New Jazz, All New Civic, New Accord dan New Odyssey.

Selang dua bulan sejak diperkenalkan dengan tampilan baru, New Mobilio masih jadi kontributor utama dalam penjualan Honda dengan penjualan 5.501 unit pada Maret. Meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 5.338 unit. Mobil di segmen low MPV ini telah membukukan penjualan total tahunan sebesar 14.204 unit selama 2017.HR-V 1.5L juga turut mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 26 persen dari 3.351 unit menjadi 4.221 unit. Totalnya selama 2017 sudah mencapai angka 11.857 unit. Kemudian yang ketiga ada New Brio Satya yang naik 19% dari 2.604 unit menjadi 3.106 unit, sehingga selama 2017 sudah terjual 8.342 unit.Jagoan baru di segmen baru Honda yaitu BR-V juga turut terkatrol. Tercatat 53 persen, yaitu dari 1.807 unit menjadi 2.759 unit, dan total 7.094 unit selama 2017. Sementara All New Jazz meningkat 29% dari 1.394 unit menjadi 1.951 unit dan total 5.229 unit selama 2017.”Penjualan selama Maret tahun ini mengalami peningkatan hampir seluruh segmen produk Honda. Untuk mempertahankan tren yang positif ini, kami akan terus menghadirkan beragam produk baru di sepanjang tahun. Kami juga akan menghadirkan berbagai program penjualan dan purna jual menarik bagi konsumen kami,” klaim Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy.1. New Mobilio: 5.501 unit2. HR-V 1,5 L: 4.221 unit3. New Brio Satya: 3.106 unit4. BR-V: 2.759 unit5. New Jazz: 1.951 unit6. New Brio RS: 978 unit7. HR-V 1,8 L: 621 unit8. All New Civic: 411 unit9. CR-V: 157 unit10. New Accord: 88 unit11. All New Odyssey: 44 unit12. City: 4 unit(UDA)