All New Toyota Rush, SUV Rasa MPV

Batu: Toyota Indonesia baru saja meluncurkan All New Rush sejak pertama kali diluncurkan pada 2006 silam. Tentu sejumlah perubahan dilakukan untuk menyempurnakan Rush yang sudah ada. Namun bisa dikatakan bahwa aura MPV-nya sangat terasa, meski mengusung genre low sport utility vehicle (LSUV).



Test driver medcom.id mendapatkan kesempatan secara langsung menjajal mobil yang bermain di segmen SUV tersebut. Tim langsung menjajal All New Rush varian TRD Sportivo dengan melibas aspal di Jawa Timur, Dari Malang menuju Batu dan berakhir di Surabaya.

Jika melihat bentuk yang diusung All New Rush, LSUV ini tampil berbeda dengan generasi sebelumnya. Desainnya lebih dinamis dibandingkan generasi sebelumnya yang lebih 'boxy'.Tester driver kami melihat, Toyota mengembangkan Rush terbaru ini dengan menggabungkan konsep sporty dan elegan. Konsep elegan bisa kami rasakan dari bentuk body yang lebih dinamis, berbeda dengan dahulu yang lebih boxy yang melambangkan kokoh.Aksen sporty bisa dilihat dari penggunaan grill berwarna hitam, lampu utama yang lebih sipit yang dilengkapi LED, lampu belakang yang terpisah antara di pintu belakang dan body mobil, serta desain spion yang dibuat lebih pipih dan lancip.Berhubung mobil yang digunakan adalah varian TRD Sportivo, ada tambahan underguard di bumper depan dan belakang. Di bagian sisi body terdapat side molding dan menggunakan ban berukuran 17 inci yang membuat tampilan gagah.Bila dilihat sepintas, All New Rush memiliki tampilan yang lebih condong kepada mobil bergaya multi vehicle purpose (MPV). Bisa dibilang ini adalah versi besar dari Toyota Avanza, dengan dimensi panjang 4.435 mm, lebar 1.695 mm, tinggi 1.705 mm, dan wheelbase 2.685 mmKetika masuk untuk pertama kali ke dalam kabin, terasa lebih lapang. Untuk penumpang dengan tinggi 160 cm dan berat 65 kilogram terasa sangat nyaman untuk berada di dalam kabin.Berada di jok baris depan, bagian leg room masih tersisa banyak ruang. Desain jok sangat menyesuaikan lekuk badan dan tebal. Efek dari penggunaan jok yang tebal dan tinggi membuat head room tersisa satu jengkal tangan, memberikan kesan atap yang kurang tinggi.Kemudian beralih ke jok tengah juga terasa masih luas, baik leg room dan head room tersisa ruang yang lebih besar. Sedangkan untuk jok baris ketiga bisa tergolong sangat pas untuk orang dengan postur tinggi 160 cm.Membahas kenyamanan dan ketenangan kabin, bisa dibilang banyak kemajuan yang dialami oleh All New Rush. Bisa dirasakan kesenyapan kabin lebih baik dibandingkan Rush generasi sebelumnya. Toyota mengklaim ini merupakan efek dari desain yang lebih dinamis, dan juga penambahan komponen peredam di beberapa titik.Ketika mobil melesat cepat, penumpang di dalam juga terasa lebih stabil. TesterMencoba menikung dengan kecepatan 90 kilometer per jam, tidak terasa badan limbung berlebihan. Perbaikan ini berkat penambahan stabilizer di sasis mobil dan suspensi yang disematkan didesain lebih rigit.Hanya saja efek suspensi yang rigit membuat bantingannya cukup keras, khususnya penumpang di baris kedua dan ketiga. Namun bantingan ini masih dalam kondisi wajar, dan tergolong lebih empuk dibandingkan Rush generasi sebelumnya.Melihat desain interior yang ditawarkan All New Rush cukup selaras dengan konsep interior yang ditawarkan. Berhubung kami menggunakan varian TRD Sportivo, kabinnya di desain dengan model warna dual tone putih dan hitam.Panel di dasbor juga dibuat cukup simple terkonsentrasi di bagian tengah. Kesan elegan coba diberikan melalui penggunaan AC yang ditampilkan dengan model digital dan headunit berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi internet.Perlu diingat bahwa jok untuk pengemudi bisa diatur ketinggiannya dan lingkar kemudi bisa disesuaikan posisinya. Sehingga untuk pengemudi dengan postur terbilang 'minimalis' bisa mendapatkan posisi mengemudi yang ideal.LSUV andalan Toyota ini dibekali dengan mesin 2NR-VE 1.496 cc 4-silinder DOHC Dual VVT-i. Tenaganya sanggup semburkan 102 daya kuda dan torsi 136 nm. Mesin ini persis seperti yang digunakan oleh Toyota Avanza yang sudah dilengkapi dengan teknologi Dual VVT-iPemilihan mesin ini dikarenakan Toyota ingin mengejar efisiensi bahan bakar yang lebih irit. Efeknya adalah tenaga Rush generasi saat ini disunat dibandingkan versi sebelumnya yang mencapai 107 daya kuda dan torsi 141 nm.Ketika melaju dari Malang menuju Batu dengan kontur jalan yang menanjak, tenaga yang dihasilkan All New Rush TRD Sportivo transmisi otomatis terasa kurang responsif. Terdengar gerungan di dalam kap mesin yang terdengar sangat jelas di dalam kabin.Kami pun memaklumi mengingat bobot Avanza dan Rush tentu berbeda. Terlebih Rush generasi terkini mendapatkan tambahan bobot hingga 80 kilogram dari penambahan stabilizer dan memperkuar bagian sasis.Kemudian untuk All New Rush TRD Sportivo manual, kami menjajalnya dari Malang menunju Surabaya. Hasilnya menurut kami mesin bisa bekerja lebih halus dan lebih responsif.Hanya saja catatan kami terdapat kepada 'nafas' di perseneling 1, 2, dan 3 cukup pendek. Kemudian tenaga mobil baru terasa berisi di putaran 2.500 rpm.Berbicara keselamatan, All New Rush mendapatkan banyak perbaikan dibandingkan generasi sebelumnya. Pabrikan nomor satu di Indonesia ini tampaknya benar-benar memperhatikan betul kebutuhan akan rasa peace of mind dari konsumen mereka.Bisa dilihat dari penggunaan airbag hingga 6 titik. Jumlah ini tentu meningkat karena dahulu biasanya mobil-mobil Toyota hanya dibekali dengan dual airbag atau 4 titik airbag.Kemampuan berkendara mobil ini juga semakin mantab berkat fitur solid vehicle stability control (VCS) yang memastikan kendaraan tidak understeering atau oversteering. Ketika berhenti ditanjakan, pengemudi juga tidak perlu cemas mobil akan mundur ketika berhenti karena sudah ada secure hill-start assist (HSA).Fitur yang paling terasa dan membuat mengemudi semakin mantab adalah sistem rem yang semakin baik. All New Rush sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system (ABS), electronic braking system (EBD), dan brake assist (BA) yang membuat rem terasa semakin halus dan stabil.Di sisi lain, kini terdapat sensor sabuk keamanan di semua kursi penumpang baris pertama dan kedua. Sedangkan untuk balita juga disiapkan ISOFIX untuk mengkaitkan child seat.Toyota memasarkan All New Rush dengan dua varian dan empat tipe. Mulai dari G Manual seharga Rp239,9 juta, G otomatis Rp249,9 juta, TRD Sportivo manual Rp251,3 juta, dan TRD Sportivo otomatis Rp261,3 juta.All New Rush bermain di segmen LSUV dengan kompetitor Honda BR-V dan Daihatsu Terios. Sedangkan untuk SUV dengan cita rasa MPV, dan sebaliknya akan mirip dengan Mitsubishi Xpander.(UDA)