All New Suzuki Ertiga Kini Penuhi Regulasi Euro4

Bali: Suzuki Indonesia sudah mempersiapkan produk-produknya dengan standar emisi Euro4. Bahkan untuk untuk All New Suzuki Ertiga juga sudah dipersiapkan dengan standr emisi gas buang itu.



"All New Ertiga sudah standar quality control Euro4. Kita harus mengikuti pemerintah, unit baru yang dijual periode 2018-2019 harus memenuhi regulasi ini. Kita sudah step by step untuk ke Euro4" tegas Head of Brand Development and Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel, Selasa (26/6/2018).

Menurutnya mereka memang sejak awal sudah menargetkan All New Ertiga untuk berstandar emisi yang rendah. Mengingat Indonesia bakal menerapkan standar emisi ini per 7 Oktober 2018."Untuk standar emisi terbaru, ada di bagian internal, sudah kita breakdown terlalu dalam, itu bagian riset mesin."Harold juga mengklaim All New Ertiga merupakan mobil yang diproduksi di pabrik Suzuki di Cikarang Jawa Barat. Kandungan lokal untuk rival Wuling Confero dan Honda Mobilio ini sudah mencapai 68 persen.Lantas apakah Ertiga generasi sebelumnya bisa juga diubah menjadi standar emisi Euro4?"Kalau itu pasti ada penyesuaian yang dilakukan di mesin, tapi dari agen pemegang merek (APM) belum bisa diinformasikan bisa berubah atau tidak," jelas Harold.(UDA)