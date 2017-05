Honda Masih Tak Berkutik dari Gempuran Toyota di Seri-2 Kejurnas ITCC

Metrotvnews.com, Jakarta: Ambisi Toyota Team Indonesia untuk meraih hasil terbaik di tahun kedua mereka kembali ke ajang balap mobil, kini semakin kuat. Melalui Haridarma Manoppo, mereka mampu tampil dominan dan membuat Honda Racing tak berkutik.



Prestasi membanggakan ini mereka raih di Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) seri kedua di kelas Kejurnas Indonesia Touring Car Championship (ITCC) 1.600 pada Minggu, (29/4/2017). Menggunakan All New Yaris, Hari berhasil menggungguli para pembalap lainnya dengan waktu tercepat 22 menit 26,111 detik.

Catatan hasil yang diraih Hari ini, menempatkan dirinya sebagai yang tidak terkalahkan dalam dua seri. Selain itu pembalap wanita berbakat TTI yaitu Alinka Hardianti juga memperoleh prestasi yang membanggakan. Alinka berhasil mendapatkan posisi ke-4 dan mengalahkan beberapa pembalap lainnya dengan perolehan waktu 23 menit 5,572 detik.“Selamat kepada TTI dan Haridarma untuk menjadi yang terdepan serta Alinka yang juga memberikan progress positif. Bersyukur dengan kinerja Yaris yang didukung tim teknik TTI yang bekerja secara tepat sehingga menghasilkan peforma yang optimal di lintasan balap,” kata Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), F. Soerjopranoto.Soerjo melanjutkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan besar terhadap tim balapnya itu. Mengingat lewat ajang balap ini, pamor mereka bisa lebih baik lagi. Apalagi Honda beberapa tahun terakhir memang sangat dominan di kelas tersebut.“Sentuhan improvement pada mesin dan transmisi menjadikan Yaris sebagai mobil yang mampu memberikan exciting performance bagi pengendaranya sehingga mobil ini diharapkan dapat makin memenuhi harapan pelanggan, karena sudah terbukti di ajang balap."(UDA)