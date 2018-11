Pindah Lokasi, Pameran Diecast Otomotif Tetap Ramai

Tangerang Selatan: Hari kedua gelaran Indonesia Diecast Expo (IDE) 2018 tetap berlangsung meriah. Meski lokasinya penyelenggaraan acaranya kini pindah ke ICE BSD City, namun para penggemar replika mobil dan motor atau diecaster, tetap antusias. Bahkan sejak sebelum loket penjualan tiket dibuka, para pengunjung telah mengular untuk mengantri tiket masuk ke ajang pameran tersebut.



Tak heran jika hingga Minggu sore (4/11/2018), jumlah pengunjung kembali melewati 5.000 orang. Ini menjadi fakta bahwa pengunjung IDE 2018 kali ini telah melewati target 10.000 dan berpotensi melewati rekor pengunjung IDE selama lima tahun terakhir.

“Tahun ini kami yakin jumlah pengunjung IDE 2018 dapat melewati angka pengunjung IDE 2017 tahun lalu. Selain para pembeli tiket masuk, para kolektor, komunitas undangan dan media yang hadir menjadi salah satu bukti bahwa antusiasme penggemar diecast tidak berkurang meskipun lokasi penyelenggaraan berpindah tempat,” ujar Public Relations IDE 2018, Feldani Effendy.Ingin memberikan sesuatu yang spesial, mereka pun melelang Eevent Car resmi yaitu mobil ’55 Chevy Bell Air Gasser, Morris Mini dan Tomica Honda Civic Type-R. Kemudian juga lelang amal diecast-diecast donasi dari para kolektor dan komunitas diecast.Hasil lelang tertinggi yang tercatat pada hari kedua ini adalah Rp21 Juta untuk Official Event Car IDE 2018, Hot Wheels Morris Mini No. 1/100 yang diusung oleh Henry Halim, seorang diecaster asal kota Solo, Jawa Tengah.Sebelumnya, pada Sabtu (3/11) juga berlangsung acara “An Evening with Jun Imai” yang diselenggarakan oleh International Datsun Diecast (IDD) di Hotel Grand Zuri, BSD City. Di acara ini diecaster yang telah terdaftar dapat bertemu langsung dengan Jun Imai yang merupakan mantan desainer dan Director of Product Design Hot Wheels pada tahun 2004-2018.Pada kesempatan ini pula, dilelang Hot Wheels Custom Datsun 240Z yang didesain oleh Jun Imai secara eksklusif untuk acara ini dan berhasil dilelang hingga Rp21 Juta. “Hasil lelang tersebut akan sepenuhnya didonasikan kepada yayasan yang peduli anak-anak Indonesia dan dipilih oleh Jun Imai,” ujar Feldani.Item acara menarik lainnya adalah edukasi tentang 'Tips Motret Koleksi Diecast'. Di acara ini, para pengunjung yang hadir berkesempatan mendapatkan informasi mengenai bagaimana mengabadikan koleksi diecast-nya bersama para narasumber yaitu seorang fotografer diecast, Danis Khalifah, lalu ada founder Diecastindo, Ari Aswin hingga pembuat diorama diecast Iwan Kurniawan, yang karyanya telah banyak dikenal.Layaknya pameran otomotif mobil atau motor sungguhan, menjelang penutupan, diumumkan juga para pemenang lomba serta para peserta komunitas dan kolektor dengan booth terbaik.(UDA)