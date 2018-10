Ini Perbedaan Suzuki Ertiga Ekspor dengan Lokal

Cikarang: Suzuki secara resmi memulai ekspor 12.000 unit All New Ertiga ke berbagai negara di berbagai belahan penjuru dunia. Lantas apa perbedaan antara All New Ertiga ekspor dan pasar lokal?



Deputy Director Procurement PPC, QA, & DD Division PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Shodiq Wicaksono, menjelaskan tidak ada perbedaan yang besar di untuk pasar ekspor dan Indonesia. Perbedaan lebih kepada penyesuaian dengan spesifikasi dan regulasi di masing-masing negara.

"Kamu memanfaatkan pemasok yang ada di Indonesia memenuhi kebutuhan ekspor. Kami hanya melakukan penyesuaian dengan regulasi tujuan," ujar Shodiq di Pabrik Suzuki Cikarang, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).Seperti contoh disebutkan kalau penyesuaian seperti emisi gas buang yang sudah memenuhi standar EURO 5. Kemudian memindahkan posisi kemudi, dari kanan menjadi ke sebelah kiri."Sedangkan untuk urusan mesin masih sama pakai K15B, cuma disesuaikan dengan regulasi negara tujuan," lanjutnya.Jantung mekanisnya mengandalkan K15B, berkapasitas 1.500 cc bertenaga 103,2 daya kuda @6.000 rpm, dan torsi 138 Nm @4.400 rpm. Opsi transmisi ada lima speed manual dan empat speed otomatis.(UDA)