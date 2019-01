Xpander Wajib Siapkan Trik Hadapi New Avanza

Jakarta: Teka-teki kehadiran Toyota Avanza akan segera terkuak. Dipastikan kalau MPV sejuta umat ini akan segera meluncur di Januari 2019. Menurut informasi yang didapatkan tim Medcom.id, Avanza terbaru akan hadir pada 15 Januari 2019 di salah satu Hotel di Jakarta. Nantinya kehadirannya Avanza terbaru juga akan berbarengan varian Veloz terbaru.



Tentu akan menjadi tantangan besar bagi Mitsubishi Xpander, mengingat untuk bertahan dengan angka penjualan yang sama setelah adanya penyegaran produk baru di pihak rival, biasanya berdampak menurunnya penjualan.

Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro pernah menegaskan bahwa untuk meraih tingkat penjualan yang tinggi, memang tidak mudah. Tapi lebih tidak mudah lagi untuk mempertahankan angka penjualan."Perkembangan industri otomotif nasional terutama soal teknologi otomotif, terus mengalami peningkatan dan pembaharuan. Begitu juga dengan trik pemasaran, jadi untuk terus bertahan di angka penjualan yang tinggi, itu tidak mudah. Makanya kami juga sudah menyiapkan ragam konsep yang sekiranya bisa membuat angka penjualan kami bisa bertahan, setidaknya tidak merosot jauh," kata Irwan.Disebutkan bahwa status rival Mitsubishi Xpander ini akan menyandang gelar New dan bukan All New. Meski hanya akan mengalami perubahan kecil alias minor change seperti foto-foto yang sudah terkuak, tetap saja akan membuat masyarakat berpikir soal desain yang lebih keren dari versi sebelumnya.Seperti foto-foto yang beredar di dunia maya, baik Avanza dan Daihatsu Xenia mengalami sejumlah perubahan. Bagian lampu depan dan belakang, bumper depan dan belakang, hingga foglamp mengalami sedikit ubahan desain. Sedangkan secara keseluruhan bentuk body masih dipertahankan.Mengingat body tidak berubah dan kemungkinan mesinnya masih menggunakan mesin 1.500 cc dual VVT-i seperti yang digunakan sekarang.Kehadiran Avanza terbaru ini, kemungkinan juga diikuti dengan kehadiran Xenia baru. Mengingat keduanya lahir dari model dan pabrik yang sama.Meluncurnya Avanza tentu menjadi lampu kuning untuk Xpander yang belakangan sedang naik daun. Kemudian jangan lupakan juga ada Honda Mobilio, Suzuki Ertiga, atau Wuling Confero yang bermain di segmen yang sama.(UDA)