Mazda Siapkan All New Mazda3 di Geneva International Motor Show

Jepang: Mazda mengumumkan kesiapannya untuk ikut di ajang Geneva International Motor Show yang akan berlangsung 7-17 Maret 2019 di Palexpo, Jenewa. Dilaporkan Carsccops, Mazda berencana memboyong line up-nya secara lengkap.



Pabrikan mobil Jepang telah mengkonfirmasi debut perdana all new Mazda3. Kehadiran all-new Mazda3 juga disebut bakal melengkapi jajaran keluarga Mazda lainnya, seperti CX-5 dan MX-5. Tapi sayangnya Mazda belum memberikan info detail tentang all-new Mazda3.

Meski begitu jika nanti terbukti di Jenewa, all new Mazda3 bakal mejadi pesaing bagi Honda Civic Hatchback. Selain itu diketahui Mazda juga sedang mengerjakan CX-3 baru yang menggunakan platform all new Mazda3 yang akan debut di Jenewa nanti.Lantaran CX-3 saat ini didasarkan pada Mazda2 dan telah dikritik karena interiornya yang sempit, terutama untuk penumpang belakang. Pembuat mobil ingin membuatnya lebih besar sehingga dapat menargetkan rival seperti Toyota C-HR dan Hyundai Kona.Mazda6 facelift disebut juga bakal memeriahkan Jenewa, dengan membawa perubahan yang diklaim tidak biasa untuk generasi yang semua baru yang dijadwalkan tiba pada 2019.Adapun MX-5 bakal menerima pembaruan yang signifikan, termasuk mesin 2.0 liter yang lebih kuat. Lalu ada supermini Mazda2, yang juga diklaim telah menerima pembaruan pada pertengahan 2017. Termasuk Mazda Koeru concept yang disebut juga bakal nongol di Jenewa.(UDA)