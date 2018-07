Justin Bieber Pamer Lamborghini Aventador S Baru

Amerika Serikat: Penyanyi hip-hop belia asal Amerika Serikat (AS), Justin Bieber kini sedang berada di puncak karier. Tak heran jika salah satu selebriti kaya raya AS ini punya sederet koleksi mobil-mobil mewah.



Bahkan Justin Bieber yang kerab dipanggil JB oleh para penggemarnya ini memamerkan mainan terbarunya, yakni Lamborghini Aventador S berwarna merah.



Dalam akun media sosiaolnya, JB memfilmkan kedatangan Aventador S baru miliknya di sebuah hotel mewah di Laguna Beach, California, AS, beberapa hari yang lalu.

Terlihat Aventador S merah dengan hati-hati diturunkan dari trailer, dan sebelum mengendarainya, peenyanyi berusia 24 tahun itu mengambil beberapa foto, mungkin untuk membagikannya di akun media sosialnya.Lamborghini Aventador S pesanan JB menggedong mesin naturally aspirated V12 6.5 liter, yang menghasilkan tenaga 730 daya kuda dan torsi 509 lb ft. Termasuk transmisi yang direvisi, kemudi empat roda dan beberapa pembaruan visual di luar, selain sistem infotainment yang telah direvisi.Dengan begitu, Aventdor S ini melengkapi koleksi JB yang sudah ada sebelumnya, seperti Ferrari 458 Italia hasil modifikasi Liberty Walk, Audi R8 dan Porsche 911 Turbo. Lihat video di sini (UDA)