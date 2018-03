Harga All New Toyota Rush, Mulai dari Rp239,9 Juta

Jakarta: Akhirnya Toyota Indonesia merilis banderol untuk All New Toyota Rush. Mobil di segmen low sport utility vehicle (LSUV) tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp239,9 juta.



Menurut keterangan resminya, Pabrikan nomor satu di Indonesia ini merilis All New Rush dalam dua varian, yakni G dan TRD. Kemudian di setiap varian ini dilengkapi dengan model transmisi manual dan otomatis.

Sebagai varian terendah adalah All New Rush 1.5 G M/T dibanderol Rp 239,9 juta. Sedangkan untuk varian tertingginya All New Rush 1.5 TRD A/T dihargai Rp251,3 juta.Kehadiran All New Rush merupakan generasi kedua setelah kemunculan perdananya pada 2006. Mobil ini mendapatkan desain yang benar-benar baru, dan meninggalkan kesan SUV Boxy seperti generasi pertama.Desainnya kini lebih dinamis dan tangguh. Garis desain bawah jendela memberikan kesan kokoh. Fascia depan terlihat modern dengan bubuhan lampu penerangan utama yang sudah LED. Kemudian dilihat dari samping mobil ini cenderung mengarah seperti mobil MPV, karena terlihat lebih panjang.Generasi terbaru ini dijejali banyak fitur, mulai dari enam buah airbag, rem dengan ABS, hill start assist, vehicle stability control, lampu LED depan belakang, pelek 16 inci, start stop button dan banyak lagi.Soal mesin mobil ini mengusung jantung mekanis yang sama dengan Avanza 1.500cc Dual VVT-i.Rush 1.5 G M/T: Rp 239.900.000Rush 1.5 G A/T: Rp 249.900.000Rush 1.5 TRD M/T: Rp 251.300.000Rush 1.5 TRD A/T: Rp 261.300.000(UDA)