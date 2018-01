Mobilio Indonesia Cetak Rekor Irit BBM 25 km/liter

Jakarta: Rekor konsumsi bahan bakar terbaik di lomba hemat bahan bakar untuk komunitas dan calon konsumen Honda Mobilio terpecahkan. Rekor sebelumnya yang dipegang oleh Indra Rizky dari Mobilio Community (Mobility) Depok dengan konsumsi bahan bakar 24,1 km per liter, terlampaui dengan 25,4 km per liter.



Rekor baru ini dicetak member Mobilio Indonesia (MOI) chapter Jakarta, Yogi Sagita di seri kedua Honda Mobilio Battle of Efficiency. Perjalanan yang berlangsung dari Jakarta ke Bogor, 13 Januari 2018.

Kedua seri Honda Mobilio Battle of Efficiency ini mengambil rute yang sama, yaitu dari Sunter menuju Jungleland, Sentul City dengan jarak 61 km. Dalam lomba ini peserta ditantang untuk mencapai konsumsi bahan bakar terbaik dengan Mobilio dalam kondisi yang standar dan waktu perjalanan selama 90 menit.Penentuan pemenang dilakukan dengan melihat rata-rata konsumsi bahan bakar pada layar MID (Multi Information Display) masing-masing mobil. Seri kedua diikuti oleh 10 peserta dari komunitas MOI chapter Jakarta dan Bogor, serta 10 undangan yang merupakan calon konsumen Honda Mobilio.Di kategori komunitas, komunitas MOI chapter Jakarta berhasil memborong tiga juara sekaligus. Yogi Sagita meraih juara pertama dengan konsumsi bahan bakar 25,4 km per liter, Bambang Tri Ascario di posisi kedua dengan 24,2 km per liter dan Thomas Neda Alexander di posisi ketiga dengan 24 km per liter.Sedangkan untuk kategori calon konsumen, Antonius Raditiyo Iswahyudi berhasil meraih juara pertama dengan konsumsi bahan bakar 22,7 km per liter, Ade Irawan berada di posisi kedua dengan 22,3 km per liter, diikuti Ida Bagus Putu Indra di posisi ketiga dengan konsumsi bahan bakar 21,3 km per liter.Yogi Sagita mengaku sudah mempersiapkan diri dengan berlatih mengemudi hemat beberapa kali sebelum lomba. Pemilik Honda Mobilio yang berdomisili di Jakarta ini mengaku bahkan pernah mencapai konsumsi bahan bakar yang lebih baik saat latihan. Namun kondisi jalan yang menanjak menjelang titik finish menjadi tantangan yang cukup berat.(UDA)