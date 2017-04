Datsun Go & GO+ Anniversary Edition, Harga Mulai Rp86,3 juta

Metrotvnews.com: Datsun kini sudah genap berusia tiga tahun di India. Merayakan hari jadinya tersebut, merek asal Jepang itu meluncurkan Go dan Go+ Anniversary Edition.



Dikutip dari motorbeam, kedua mobil ini mendapatkan sentuhan khusus di sektor interior dan eksterior. Meski Go dan Go+ serupa, perlu diingat bahwa Go merupakan mobil dengan lima seaters dan Go+ adalah mobil dengan tujuh seaters.



Kedua mobil compact ini mendapatkan penambahan aksesoris berupa spoiler berwarna hitam di pintu belakang dan emblem Anniversary di belakang. Di sampingnya dan kap mesin terdapat grafis untuk memberikan nuansa yang berbeda dengan edisi reguler.

Kabinnya tampak lebih mewah dengan penggunaan jok kulit berwarna hitam dan biru. Kemudian ketambahan pula ambient lighting di bagian langit-langit mobil untuk memberikan nuansa berbeda. Di sektor kenyamanan akan ketambahan keyless entry, bluetooth connectivity, sensor parkir belakang, dan sistem hiburan dengan koneksi USB.Perubahan di sektor interior dan eksterior sayangnya tidak diikuti dengan perubahan mesin. Datsun masih mempertahankan mesin 1.200 cc bertenaga 67 daya kuda dan torsi 104 Nm. Baik Go dan Go+ di klaim memiliki konsumsi bahan bakar 20,62 kilometer per liter (kpl) dan 20.63 kpl.Datsun India membanderol Go dengan harga 4.19 lakh atau sekitar Rp86,3 juta. Sedangkan Go+ di hargai 4,90 lakh atau sekitar Rp100,9 juta.Namun perlu diingat bahwa kedua mobil edisi khusus ini dihadirkan untuk merayakan eksistensi Datsun di India. Jadi kedua mobil mungil edisi khusus ini hanya dipasarkan untuk India.Datsun Indonesia juga memiliki Go edisi spesial yang sudah di rilis awal tahun 2017. Selain itu, saudara dari Nissan ini juga berencana menghadirkan Datsun Go-Cross di Indonesia pada 2017.(UDA)