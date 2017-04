Fakta Unik New Ayla 1.200 Cc

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah berkesempatan menjajal performa Daihatasu New Ayla 1.200 cc, pada sesi test drive Bandung-Ciwidey, 17 April 2017, kami menemukan sejumlah fakta unik pada mobil ini.



Keunikan nampak terlihat jika dibandingkan dengan Ayla X (tipe tertinggi) generasi pertama bermesin 1.000 cc. Mesin baru New Ayla 3NR-VE DOHC 1.197 cc 4-silinder Dual VVT-i disebut lenih bertenaga dan mampu menyemburkan dengan tenaga 88 ps dan torsi 108 Nm.

Adanya mesin bertenaga 1.200 cc bisa dibilang berhasil menghilangkan ngelitik mesin 1.000 cc, yang notabene sebagai hal wajar untuk mesin 3 silinder.Sayangnya fakta unik untuk mesin yang lebih besar tersebut tidak menghilangkan kesan loyo/boyo, terutama di rpm rendah. Karakter mesinnya masih sama dengan yang 1.000 cc, yaitu kurang bertenaga.Keunikan lainnya yaitu pada bagian suspensi. Sektor kaki-kaki New Ayla yang diklaim menggunakan model baru berbeda dari generasi pertama, belum ampuh hilangkan gejala limbung dan keras, terutama ketika melibas jalan berlubang dan bergelombang.Beralih ke bagian kabin yang juga memiliki keunikan dengan memberikan kesan mewah tidak seperti naik LCGC. Desain dashboard yang agak membulat dipadukan kelir warna hitam dan silver, setir yang dilengkapi audio steering switch/tombol pengaturan sistem entertainment, menghilangkan kesan murahan di mobil ini. Ditambah adanya sistem audio yang dilengkapi bluetooth, AUX, USB dan MP3.Kesan mewah juga diperlihatkan dari pemilihan bahan jok New Ayla berkelir warna hitam, yang dipadukan aksen garis-garis merah di bagian tengahnya. Door lock pun diubah bergaya modernBelum cukup sampai di situ, New Ayla menambahkan pemasangan konsol box tengah, yang berfungsi untuk menyimpan barang yang tidak terlalu besar, serta bagian belakang yang dapat berfungsi sebagai cup holder. Tak ketinggalan lighter/pemantik rokok yang diberi penutup.Fitur keselamatan pada New Ayla patut diacungi jempol. Dual airbag, back sonar, side impact beam di kedua pintu, dan seatbelt pretensioner serta force limter, dirasa cukup untuk mobil segmen LCGC. Untuk menjaga keamanannya New Ayla sudah dibekali dengan immobilizer dan alarm integrated key.Perubahan body menjadi poin plus bagi New Ayla. Membuat pangling, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kesan pertamakali melihat New Ayla, karena desain grill bagian depan yang menggambarkan senyuman Daihatsu untuk pelanggan setianya, penambahan side skirt, serta bemper belakang yang didesain lebih sporty dan modern berhasil membuatnya menjadi LCGC yang bekelas.Termasuk perubahan pelek racing yang lebih sporty yang dibalut ban Brigestone berukuran 175/65/R14."Grill New Ayla mengesankan senyum, berda dengan Agya yang berciri X khas Toyota," ucap Marketing Director ADM, Amelia Tjandra, kepada Metrotvnews.com, di Bandung, Senin (17/4/2017).(UDA)