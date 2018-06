Toyota Century, 'Rolls Royce' Asal Jepang Siap Mengaspal

Jepang: Pertamakali diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2017, Okteober lalu, Toyota Century yang semula dibangun untuk memperingati ulang tahun ke-100 pendiri perusahaan Toyota, Sakichi Toyoda, akhirnya bakal mengaspal dalam waktu yang tidak lama lagi.



Toyota mengungkapkan, setelah 21 tahun kehadirannya all new Century kini terlahir kembali dan siap dijual di tanah kelahirannya, Jepang. Bahkan pabrikan mobil Jepang itu optimis dengan menargetkan penjualan 50 unit mobil per bulan, dengan banderol harga 19,6 juta yen atau sekitar Rp2,4 miliar.

Menarik, Toyota Century kekinian yang tampil bergaya ala pabrikan mobil mewah Inggris, Rolls Royce, menampilkan desain kotak klasik berbentuk sudut yang tajam dan sedikit berevolusi dari pendahulunya.Meski tampil bergaya klasik, Toyota Century telah dibekali dengan perlengkapan canggih dan modern. Seperti adanya sistem infotainment, digital dials dan rear-seat entertainment.Termasuk desain interior nan mewah menggunakan trim kayu, jok dari bahan kulit dan wol, sistem audio premium, lampu baca, meja tulis, dan lain-lain, ditawarkan baik sebagai standar atau opsional.Dikatakan, Century bakal menggendong mesin bensin 5.0 liter V8 dan motor listrik yang menggerakkan LS 600h, yang didukung oleh baterai nikel-hidrogen. Plus disematkannya teknologi injeksi ganda 2UR-FSE, magnesium alloy valve covers dan aluminum alloy cylinder heads yang dipasangkan dengan sistem hibrida.Berkat aplikasi motor listrik bertenaga 221 daya kuda dan mesin bertenaga 375 daya kuda, tenaga gabungannya mencapai 425 daya kuda. Sementara motor listrik drivetrain disebut bersumber dari baterai hibrida nikel-logam. Menurut JC08 test cycle, konsumsi bahan bakar Century mencapai 13,6 km per liter dan 31.9 mpg.Fitur lain yang tersedia di Century meliputi suspensi variabel adaptif, pre-collision system, helpnet automatic emergency reporting, sistem hiburan layar 11,6 inci. Termasuk peningkatan wheelbase 65 milimeter dan fitur seperti fungsi pijat kursi belakang.Rencananya, Century akan diproduksi oleh Toyota Motor East Jepang di pabrik perakitan Higashi-Fuji. Untuk awal Century tidak akan dipasarkan di Amerika Serikat, namun siap bersanding dengan pemain lama seperti Audi A8, MW Seri 7 dan Mercedes-Benz S-Class.(UDA)